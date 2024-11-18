https://ria.ru/20241118/kuklachev-1984420475.html
Дочь Куклачева рассказала о состоянии артиста
Дочь Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 18.11.2024
Дочь Куклачева рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его дочь Екатерина Куклачева. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:22
2024-11-18T16:22
2024-11-18T16:22
рсфср
юрий куклачев
московский государственный университет культуры и искусств
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его дочь Екатерина Куклачева. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Куклачев госпитализирован в кардиоцентр из-за проблем с сосудами. "Нет никакой паники. Он постоянно проверяется. Это обследование. Это нормально сейчас в его состоянии", - сказала собеседница агентства. В мае артист перенес обширный инфаркт. Ему стало плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал его сын. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
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рсфср, юрий куклачев, московский государственный университет культуры и искусств
РСФСР, Юрий Куклачев, Московский государственный университет культуры и искусств
Дочь Куклачева рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев проходит плановое обследование
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его дочь Екатерина Куклачева.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Куклачев госпитализирован в кардиоцентр из-за проблем с сосудами.
"Нет никакой паники. Он постоянно проверяется. Это обследование. Это нормально сейчас в его состоянии", - сказала собеседница агентства.
В мае артист перенес обширный инфаркт. Ему стало плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал его сын.
Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств
(2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).