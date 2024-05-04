https://ria.ru/20240504/kuklachev-1943869404.html

Сын Куклачева рассказал о состоянии отца

Сын Куклачева рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 04.05.2024

Сын Куклачева рассказал о состоянии отца

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв, переживший обширный инфаркт 12 апреля, сейчас готов к творческим успехам, но пока физически очень слаб, рассказал в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:14

2024-05-04T17:14

2024-05-04T17:14

юрий куклачев

эдгард запашный

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв, переживший обширный инфаркт 12 апреля, сейчас готов к творческим успехам, но пока физически очень слаб, рассказал в интервью изданию "Аргументы и Факты" его сын Дмитрий Куклачёв. Ранее представитель Юрия Куклачёва Ольга Кардокене сообщила РИА Новости, что врачи приняли решение оставить артиста в больнице до конца майских праздников, примерно до 13 мая. "Отец потихоньку идёт на поправку, занимается гимнастикой, ходит по палате и даже умудряется мыть за собой тарелки. Хотя в больнице очень хороший уход и прекрасное питание. Папа полон сил и эмоций, готов к творческим успехам, но пока физически очень слаб", - сказал сын артиста. По его словам, врачи пока никаких прогнозов не дают, но наблюдают за состоянием Куклачева. Он также предположил, что артиста выпишут 13 мая, и рассказал о том, как отцу стало плохо после первого отделения выступления в "Вегас сити холле". "Сразу, когда закрылся занавес после первого отделения, отец взял меня за руку и попросил дать ему стул. Как только он сел, попросил принести из гримёрки ему кроватку. Этот матрас принесли. А я смотрел на него и понимал, что с каждой минутой отцу становится всё хуже и хуже", - поделился он. Куклачёву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачёв находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.

https://ria.ru/20240416/kuklachev-1940325799.html

https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940105645.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий куклачев, эдгард запашный, общество