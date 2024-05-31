https://ria.ru/20240531/kuklachev-1949739250.html

Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста

Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста - РИА Новости, 31.05.2024

Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву в четверг провели плановую операцию, установили кардиостимулятор, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:27

2024-05-31T17:27

2024-05-31T17:27

культура

юрий куклачев

московский государственный университет культуры и искусств

театр кошек куклачева

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769943796_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_514646dc841133d2defa7aa199d049ec.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву в четверг провели плановую операцию, установили кардиостимулятор, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене, добавив, что сегодня он будет выписан. Ранее сын Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре и хорошо себя чувствует, подчеркнув, что едет забирать его домой. "Вчера было проведено плановое обследование. Врачи собирались в любом случае ставить кардиостимулятор. Вчера его поставили. Сегодня выписывают", - сказала собеседница агентства. Ранее представитель Куклачева Ольга Кардокене сообщала РИА Новости, что артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая. Ему стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал сын артиста. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий куклачев, московский государственный университет культуры и искусств, театр кошек куклачева, новости культуры