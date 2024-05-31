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Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста - РИА Новости, 31.05.2024
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Культура
 
17:27 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kuklachev-1949739250.html
Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста
Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста - РИА Новости, 31.05.2024
Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву в четверг провели плановую операцию, установили кардиостимулятор, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:27
2024-05-31T17:27
культура
юрий куклачев
московский государственный университет культуры и искусств
театр кошек куклачева
новости культуры
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву в четверг провели плановую операцию, установили кардиостимулятор, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене, добавив, что сегодня он будет выписан. Ранее сын Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре и хорошо себя чувствует, подчеркнув, что едет забирать его домой. "Вчера было проведено плановое обследование. Врачи собирались в любом случае ставить кардиостимулятор. Вчера его поставили. Сегодня выписывают", - сказала собеседница агентства. Ранее представитель Куклачева Ольга Кардокене сообщала РИА Новости, что артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая. Ему стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал сын артиста. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
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юрий куклачев, московский государственный университет культуры и искусств, театр кошек куклачева, новости культуры
Культура, Юрий Куклачев, Московский государственный университет культуры и искусств, Театр кошек Куклачева, Новости культуры
Представитель Куклачева рассказала об операции у артиста

Кардокене: Куклачеву провели плановую операцию по установке кардиостимулятора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву в четверг провели плановую операцию, установили кардиостимулятор, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене, добавив, что сегодня он будет выписан.
Ранее сын Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре и хорошо себя чувствует, подчеркнув, что едет забирать его домой.
"Вчера было проведено плановое обследование. Врачи собирались в любом случае ставить кардиостимулятор. Вчера его поставили. Сегодня выписывают", - сказала собеседница агентства.
Ранее представитель Куклачева Ольга Кардокене сообщала РИА Новости, что артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая. Ему стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал сын артиста.
Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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КультураЮрий КуклачевМосковский государственный университет культуры и искусствТеатр кошек КуклачеваНовости культуры
 
 
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