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Куклачева перевели в обычную палату - РИА Новости, 17.04.2024
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16:51 17.04.2024 (обновлено: 17:06 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/kuklachev-1940618068.html
Куклачева перевели в обычную палату
Куклачева перевели в обычную палату - РИА Новости, 17.04.2024
Куклачева перевели в обычную палату
Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату, его состояние стабильно, хочет скорее вернуться к работе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:51
2024-04-17T17:06
рсфср
юрий куклачев
эдгард запашный
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату, его состояние стабильно, хочет скорее вернуться к работе, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене. "Юрия Дмитриевича перевели в обычную палату. (Его самочувствие - ред.) стабильно, хочет быстрее заняться делами", - сказала собеседница агентства. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939758172.html
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рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный
РСФСР, Юрий Куклачев, Эдгард Запашный
Куклачева перевели в обычную палату

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоздатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату, его состояние стабильно, хочет скорее вернуться к работе, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене.
«
"Юрия Дмитриевича перевели в обычную палату. (Его самочувствие - ред.) стабильно, хочет быстрее заняться делами", - сказала собеседница агентства.
Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Запашный рассказал о состоянии Куклачева
13 апреля, 09:31
 
РСФСРЮрий КуклачевЭдгард Запашный
 
 
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