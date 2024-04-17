https://ria.ru/20240417/kuklachev-1940618068.html

Куклачева перевели в обычную палату

Куклачева перевели в обычную палату - РИА Новости, 17.04.2024

Куклачева перевели в обычную палату

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату, его состояние стабильно, хочет скорее вернуться к работе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:51

2024-04-17T16:51

2024-04-17T17:06

рсфср

юрий куклачев

эдгард запашный

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату, его состояние стабильно, хочет скорее вернуться к работе, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене. "Юрия Дмитриевича перевели в обычную палату. (Его самочувствие - ред.) стабильно, хочет быстрее заняться делами", - сказала собеседница агентства. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).

https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939758172.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный