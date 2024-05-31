https://ria.ru/20240531/kuklachev-1949728839.html

Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста

Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста - РИА Новости, 31.05.2024

Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре, он хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости его сын Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:52

2024-05-31T16:52

2024-05-31T17:15

культура

юрий куклачев

новости культуры

москва

театр кошек куклачева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_0:205:2990:1887_1920x0_80_0_0_2188b376e016ad27511eef8fafd62626.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре, он хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости его сын Дмитрий Куклачев.Ранее "Известия" сообщали, что Куклачев госпитализирован в хирургическое отделение кардиоцентра."Все нормально, это плановая проверка. Он себя чувствует хорошо. Я сейчас как раз еду туда, чтобы забрать его домой, так что все нормально", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель Куклачева Ольга Кардокене сообщала РИА Новости, что артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая. Ему стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал сын артиста.Юрий Куклачев - народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий куклачев, новости культуры, москва, театр кошек куклачева