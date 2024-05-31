https://ria.ru/20240531/kuklachev-1949728839.html
Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста
Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста - РИА Новости, 31.05.2024
Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре, он хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости его сын Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:52
2024-05-31T16:52
2024-05-31T17:15
культура
юрий куклачев
новости культуры
москва
театр кошек куклачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_0:205:2990:1887_1920x0_80_0_0_2188b376e016ad27511eef8fafd62626.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре, он хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости его сын Дмитрий Куклачев.Ранее "Известия" сообщали, что Куклачев госпитализирован в хирургическое отделение кардиоцентра."Все нормально, это плановая проверка. Он себя чувствует хорошо. Я сейчас как раз еду туда, чтобы забрать его домой, так что все нормально", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель Куклачева Ольга Кардокене сообщала РИА Новости, что артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая. Ему стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал сын артиста.Юрий Куклачев - народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_dcb44fdeffdab4c240bf01c720854a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий куклачев, новости культуры, москва, театр кошек куклачева
Культура, Юрий Куклачев, Новости культуры, Москва, Театр кошек Куклачева
Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста
Сын Юрия Куклачева: отец проходит плановую проверку, чувствует себя хорошо
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре, он хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости его сын Дмитрий Куклачев.
Ранее "Известия" сообщали, что Куклачев госпитализирован в хирургическое отделение кардиоцентра.
«
"Все нормально, это плановая проверка. Он себя чувствует хорошо. Я сейчас как раз еду туда, чтобы забрать его домой, так что все нормально", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель Куклачева Ольга Кардокене сообщала РИА Новости, что артиста выписали из больницы после обширного инфаркта 14 мая. Ему стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал сын артиста.
Юрий Куклачев - народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств
(2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).