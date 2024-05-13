https://ria.ru/20240513/kuklachev-1945711275.html
Представитель Куклачева сообщила о его состоянии
Представитель Куклачева сообщила о его состоянии - РИА Новости, 13.05.2024
Представитель Куклачева сообщила о его состоянии
Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева должны были выписать 13 мая, но пока он остается в больнице, сроки неизвестны, сообщила РИА Новости представитель артиста РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:15
2024-05-13T19:15
2024-05-13T19:15
культура
юрий куклачев
происшествия
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева должны были выписать 13 мая, но пока он остается в больнице, сроки неизвестны, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. Ранее Кардокене сообщала РИА Новости, что врачи приняли решение оставить в больнице Куклачева до конца майских праздников. "Пока Юрий Дмитриевич лежит еще (в больнице - ред.)", - сказала собеседница агентства. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий куклачев, происшествия, здоровье - общество
Культура, Юрий Куклачев, Происшествия, Здоровье - Общество
Представитель Куклачева сообщила о его состоянии
Представитель: Куклачева должны были выписать 13 мая, но пока он в больнице
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева должны были выписать 13 мая, но пока он остается в больнице, сроки неизвестны, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.
Ранее Кардокене сообщала РИА Новости, что врачи приняли решение оставить в больнице Куклачева до конца майских праздников.
"Пока Юрий Дмитриевич лежит еще (в больнице - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.
Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный
сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.