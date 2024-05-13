https://ria.ru/20240513/kuklachev-1945711275.html

Представитель Куклачева сообщила о его состоянии

Представитель Куклачева сообщила о его состоянии - РИА Новости, 13.05.2024

Представитель Куклачева сообщила о его состоянии

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева должны были выписать 13 мая, но пока он остается в больнице, сроки неизвестны, сообщила РИА Новости представитель артиста РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:15

2024-05-13T19:15

2024-05-13T19:15

культура

юрий куклачев

происшествия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769943796_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_514646dc841133d2defa7aa199d049ec.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева должны были выписать 13 мая, но пока он остается в больнице, сроки неизвестны, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. Ранее Кардокене сообщала РИА Новости, что врачи приняли решение оставить в больнице Куклачева до конца майских праздников. "Пока Юрий Дмитриевич лежит еще (в больнице - ред.)", - сказала собеседница агентства. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.

https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юрий куклачев, происшествия, здоровье - общество