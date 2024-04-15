https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940105645.html
Врачи оставили Куклачева в реанимации
Врачи оставили Куклачева в реанимации - РИА Новости, 15.04.2024
Врачи оставили Куклачева в реанимации
Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации по причине его активности, которая в обычной палате может помешать... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:55
2024-04-15T11:55
2024-04-15T11:55
рсфср
юрий куклачев
эдгард запашный
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации по причине его активности, которая в обычной палате может помешать восстановлению, его состояние стабильно, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. "Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности. Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет. Состояние Куклачева стабильно", - сказала собеседница агентства. Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
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рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный, общество
РСФСР, Юрий Куклачев, Эдгард Запашный, Общество
Врачи оставили Куклачева в реанимации
Кардокене: врачи оставили артиста Куклачева в реанимации из-за его активности
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации по причине его активности, которая в обычной палате может помешать восстановлению, его состояние стабильно, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.
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"Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности. Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет. Состояние Куклачева стабильно", - сказала собеседница агентства.
Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).