https://ria.ru/20240416/kuklachev-1940325799.html
Представитель Куклачева рассказала о его состоянии
Представитель Куклачева рассказала о его состоянии - РИА Новости, 16.04.2024
Представитель Куклачева рассказала о его состоянии
Состояние народного артиста РСФСР Юрия Куклачева стабильно, перевод из реанимации в обычную палату врачи планируют к концу недели или 22 апреля, сообщила РИА... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:53
2024-04-16T10:53
2024-04-16T11:49
культура
юрий куклачев
эдгард запашный
новости культуры
москва
театр кошек куклачева
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Состояние народного артиста РСФСР Юрия Куклачева стабильно, перевод из реанимации в обычную палату врачи планируют к концу недели или 22 апреля, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене. "Состояние Юрия Дмитриевича стабильно. Он реабилитируется, все хорошо. Сейчас очень строгий покой, тщательно следят, чтобы Юрий Дмитриевич его соблюдал, не начал работать и планировать", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Куклачева планируют перевести из реанимации в обычную палату к концу недели или 22 апреля. Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий куклачев, эдгард запашный, новости культуры, москва, театр кошек куклачева
Культура, Юрий Куклачев, Эдгард Запашный, Новости культуры, Москва, Театр кошек Куклачева
Представитель Куклачева рассказала о его состоянии
Кардокене: состояние Юрия Куклачева стабильно, идет реабилитация после операции
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Состояние народного артиста РСФСР Юрия Куклачева стабильно, перевод из реанимации в обычную палату врачи планируют к концу недели или 22 апреля, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене.
"Состояние Юрия Дмитриевича стабильно. Он реабилитируется, все хорошо. Сейчас очень строгий покой, тщательно следят, чтобы Юрий Дмитриевич его соблюдал, не начал работать и планировать", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Куклачева планируют перевести из реанимации в обычную палату к концу недели или 22 апреля.
Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный
сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).