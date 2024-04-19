https://ria.ru/20240419/kuklachev-1941118335.html

Представитель Куклачева рассказал о его состоянии

Представитель Куклачева рассказал о его состоянии - РИА Новости, 19.04.2024

Представитель Куклачева рассказал о его состоянии

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев начал программу реабилитации, врачи дают ему небольшую нагрузку в виде упражнений, сообщила РИА Новости его представитель... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:01

2024-04-19T12:01

2024-04-19T18:01

рсфср

юрий куклачев

эдгард запашный

московский государственный университет культуры и искусств

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев начал программу реабилитации, врачи дают ему небольшую нагрузку в виде упражнений, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене. Куклачева перевели из реанимации в обычную палату 17 апреля. "Юрий Дмитриевич начал программу реабилитации. Врачи начали давать ему небольшие нагрузки в виде упражнений", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Куклачев начал вставать, но "потихоньку, потому что слаб". Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).

https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html

https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939935622.html

рсфср

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный, московский государственный университет культуры и искусств