https://ria.ru/20240419/kuklachev-1941118335.html
Представитель Куклачева рассказал о его состоянии
Представитель Куклачева рассказал о его состоянии - РИА Новости, 19.04.2024
Представитель Куклачева рассказал о его состоянии
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев начал программу реабилитации, врачи дают ему небольшую нагрузку в виде упражнений, сообщила РИА Новости его представитель... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:01
2024-04-19T12:01
2024-04-19T18:01
рсфср
юрий куклачев
эдгард запашный
московский государственный университет культуры и искусств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_0:205:2990:1887_1920x0_80_0_0_2188b376e016ad27511eef8fafd62626.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев начал программу реабилитации, врачи дают ему небольшую нагрузку в виде упражнений, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене. Куклачева перевели из реанимации в обычную палату 17 апреля. "Юрий Дмитриевич начал программу реабилитации. Врачи начали давать ему небольшие нагрузки в виде упражнений", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Куклачев начал вставать, но "потихоньку, потому что слаб". Куклачеву 12 апреля стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html
https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939935622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный, московский государственный университет культуры и искусств
РСФСР, Юрий Куклачев, Эдгард Запашный, Московский государственный университет культуры и искусств
Представитель Куклачева рассказал о его состоянии
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев начал программу реабилитации