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Биография Владимира Воробьева - РИА Новости, 06.01.2024
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02:01 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/vorobev-1917910509.html
Биография Владимира Воробьева
Биография Владимира Воробьева - РИА Новости, 06.01.2024
Биография Владимира Воробьева
Командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года в семье военно-морского офицера. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:01
2024-01-06T02:01
справки
владимир воробьев
балтийский флот вмф россии
россия
вмф рф
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Командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года в семье военно-морского офицера.В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 1996 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В последующие годы окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.После окончания военно-морского училища был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем – командира соединения.Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Затем занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом.С апреля по ноябрь 2021 года был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.Затем занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В феврале 2023 года указом президента России Владимиру Воробьеву было присвоено звание вице-адмирала.21 апреля 2023 года стало известно, что вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом. 28 апреля Владимир Воробьев был представлен руководящему составу Балтфлота.Владимир Воробьев награжден орденом "За военные заслуги", а также рядом государственных и ведомственных медалей.
https://ria.ru/20230428/flot-1868463466.html
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РИА Новости
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5
4.7
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справки, владимир воробьев, балтийский флот вмф россии, россия, вмф рф
Справки, Владимир Воробьев, Балтийский флот ВМФ России, Россия, ВМФ РФ

Биография Владимира Воробьева

© Фото : Минобороны РоссииКомандующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Воробьев
Командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Минобороны России
Командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Воробьев
Читать ria.ru в
Командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года в семье военно-морского офицера.
В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 1996 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В последующие годы окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
После окончания военно-морского училища был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем – командира соединения.
Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Затем занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом.
Новый командующий Балтийским флотом РФ контр-адмирал Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева
28 апреля 2023, 14:15
С апреля по ноябрь 2021 года был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.
Затем занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
В феврале 2023 года указом президента России Владимиру Воробьеву было присвоено звание вице-адмирала.
21 апреля 2023 года стало известно, что вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом. 28 апреля Владимир Воробьев был представлен руководящему составу Балтфлота.
Владимир Воробьев награжден орденом "За военные заслуги", а также рядом государственных и ведомственных медалей.
 
СправкиВладимир ВоробьевБалтийский флот ВМФ РоссииРоссияВМФ РФ
 
 
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