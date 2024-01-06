https://ria.ru/20240106/vorobev-1917910509.html

Биография Владимира Воробьева

Биография Владимира Воробьева - РИА Новости, 06.01.2024

Биография Владимира Воробьева

Командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года в семье военно-морского офицера. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T02:01

2024-01-06T02:01

2024-01-06T02:01

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Командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года в семье военно-морского офицера.В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 1996 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В последующие годы окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.После окончания военно-морского училища был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем – командира соединения.Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Затем занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом.С апреля по ноябрь 2021 года был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.Затем занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В феврале 2023 года указом президента России Владимиру Воробьеву было присвоено звание вице-адмирала.21 апреля 2023 года стало известно, что вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом. 28 апреля Владимир Воробьев был представлен руководящему составу Балтфлота.Владимир Воробьев награжден орденом "За военные заслуги", а также рядом государственных и ведомственных медалей.

https://ria.ru/20230428/flot-1868463466.html

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