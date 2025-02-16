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На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США - РИА Новости, 16.02.2025
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05:55 16.02.2025 (обновлено: 06:01 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ucheniya-1999638766.html
На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США
На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США - РИА Новости, 16.02.2025
На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США
Международные учения "Комодо-2025" открылись на индонезийском острове Бали, в этом году в них принимает участие более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай, РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:55:00+03:00
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россия
индонезия
владимир воробьев
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 16 фев - РИА Новости. Международные учения "Комодо-2025" открылись на индонезийском острове Бали, в этом году в них принимает участие более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие посетили министр-координатор инфраструктуры и регионального развития, министр креативной экономики, главы ВВС и ВМС Индонезии, а также губернатор Бали. "Дамы и господа, в этом году многосторонние военно-морские учения "Комодо" проводятся в пятый раз. Постоянно проводя эти учения, ВМС Индонезии неизменно выражали твердую приверженность глобальному сотрудничеству… Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности, для оказания помощи и проведения учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море", - заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али. Для гостей мероприятия было организовано культурное шоу - военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, выступление моряков на флайбордах, а также демонстрация флагов участвующих стран на парашютах и традиционный музыкальный театр. Учения открылись после подписания главами делегаций стран и индонезийскими чиновниками табличек со своими именами. Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл в воды индонезийского острова Бали для участия в международных учениях "Комодо-2025". В субботу заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев принял участие в символическом старте международных учений.
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бали, россия, индонезия, владимир воробьев, тихоокеанский флот вмф россии
Бали, Россия, Индонезия, Владимир Воробьев, Тихоокеанский флот ВМФ России
На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США

На Бали начались военно-морские учения "Комодо" с участием России, Китая и США

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Резкий" Тихоокеанского флота России
Корвет Резкий Тихоокеанского флота России - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Резкий" Тихоокеанского флота России. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 16 фев - РИА Новости. Международные учения "Комодо-2025" открылись на индонезийском острове Бали, в этом году в них принимает участие более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие посетили министр-координатор инфраструктуры и регионального развития, министр креативной экономики, главы ВВС и ВМС Индонезии, а также губернатор Бали.
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"Дамы и господа, в этом году многосторонние военно-морские учения "Комодо" проводятся в пятый раз. Постоянно проводя эти учения, ВМС Индонезии неизменно выражали твердую приверженность глобальному сотрудничеству… Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности, для оказания помощи и проведения учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море", - заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.
Для гостей мероприятия было организовано культурное шоу - военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, выступление моряков на флайбордах, а также демонстрация флагов участвующих стран на парашютах и традиционный музыкальный театр.
Учения открылись после подписания главами делегаций стран и индонезийскими чиновниками табличек со своими именами.
Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл в воды индонезийского острова Бали для участия в международных учениях "Комодо-2025". В субботу заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев принял участие в символическом старте международных учений.
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