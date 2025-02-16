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На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США

На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США - РИА Новости, 16.02.2025

На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США

Международные учения "Комодо-2025" открылись на индонезийском острове Бали, в этом году в них принимает участие более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай, РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T05:55:00+03:00

2025-02-16T05:55:00+03:00

2025-02-16T06:01:00+03:00

бали

россия

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владимир воробьев

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 16 фев - РИА Новости. Международные учения "Комодо-2025" открылись на индонезийском острове Бали, в этом году в них принимает участие более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие посетили министр-координатор инфраструктуры и регионального развития, министр креативной экономики, главы ВВС и ВМС Индонезии, а также губернатор Бали. "Дамы и господа, в этом году многосторонние военно-морские учения "Комодо" проводятся в пятый раз. Постоянно проводя эти учения, ВМС Индонезии неизменно выражали твердую приверженность глобальному сотрудничеству… Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности, для оказания помощи и проведения учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море", - заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али. Для гостей мероприятия было организовано культурное шоу - военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, выступление моряков на флайбордах, а также демонстрация флагов участвующих стран на парашютах и традиционный музыкальный театр. Учения открылись после подписания главами делегаций стран и индонезийскими чиновниками табличек со своими именами. Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл в воды индонезийского острова Бали для участия в международных учениях "Комодо-2025". В субботу заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев принял участие в символическом старте международных учений.

https://ria.ru/20250127/podlodka-1995660774.html

https://ria.ru/20250206/rossija-1997790255.html

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бали, россия, индонезия, владимир воробьев, тихоокеанский флот вмф россии