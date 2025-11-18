https://ria.ru/20251118/ledokol-2055787205.html
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года - РИА Новости, 18.11.2025
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года
Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется сдать в декабре 2028 года, сообщил журналистам генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:48:00+03:00
2025-11-18T16:48:00+03:00
2025-11-18T16:48:00+03:00
россия
арктика
андрей пучков
владимир путин
владимир воробьев
ленинград
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923720172_0:378:2695:1894_1920x0_80_0_0_ac3c3035fb0b3022b334e3b528ce3d9c.jpg
https://ria.ru/20251118/putin--2055730143.html
https://ria.ru/20251118/veteran-2055756345.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923720172_0:27:2695:2048_1920x0_80_0_0_ef069051ffc191a967f84c02d46692af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, андрей пучков, владимир путин, владимир воробьев, ленинград, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод
Россия, Арктика, Андрей Пучков, Владимир Путин, Владимир Воробьев, Ленинград, Объединенная судостроительная корпорация, Балтийский завод
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года
Атомный ледокол «Ленинград» сдадут в декабре 2028 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется сдать в декабре 2028 года, сообщил журналистам генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
"По "Ленинграду" перешли через отметку 20-процентной готовности, и готовимся сдавать его в 2028 году, в декабре'", - сказал он после церемонии закладки ледокола "Сталинград".
Атомный ледокол "Ленинград
" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе
по заказу госкорпорации "Росатом
". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января 2024 года с участием президента РФ Владимира Путина
.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики
. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.
Длина атомного ледокола проекта 22220 - 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт, скорость хода - 22 узла (по чистой воде), ледопроходимость - до трех метров; водоизмещение - 33540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе ОСК
продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев
".