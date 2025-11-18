Рейтинг@Mail.ru
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ledokol-2055787205.html
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года - РИА Новости, 18.11.2025
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года
Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется сдать в декабре 2028 года, сообщил журналистам генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:48:00+03:00
2025-11-18T16:48:00+03:00
россия
арктика
андрей пучков
владимир путин
владимир воробьев
ленинград
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923720172_0:378:2695:1894_1920x0_80_0_0_ac3c3035fb0b3022b334e3b528ce3d9c.jpg
https://ria.ru/20251118/putin--2055730143.html
https://ria.ru/20251118/veteran-2055756345.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923720172_0:27:2695:2048_1920x0_80_0_0_ef069051ffc191a967f84c02d46692af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, андрей пучков, владимир путин, владимир воробьев, ленинград, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод
Россия, Арктика, Андрей Пучков, Владимир Путин, Владимир Воробьев, Ленинград, Объединенная судостроительная корпорация, Балтийский завод
Атомный ледокол "Ленинград" планируется сдать в декабре 2028 года

Атомный ледокол «Ленинград» сдадут в декабре 2028 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола Ленинград на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется сдать в декабре 2028 года, сообщил журналистам генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
"По "Ленинграду" перешли через отметку 20-процентной готовности, и готовимся сдавать его в 2028 году, в декабре'", - сказал он после церемонии закладки ледокола "Сталинград".
Путин: Уверен, что новый ледокол Сталинград будет достойно носить это гордое имя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
Вчера, 14:44
Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января 2024 года с участием президента РФ Владимира Путина.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.
Длина атомного ледокола проекта 22220 - 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт, скорость хода - 22 узла (по чистой воде), ледопроходимость - до трех метров; водоизмещение - 33540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев".
Участник обороны Сталинграда Павел Винокуров (в центре) во время церемонии закладки атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград
Вчера, 15:45
 
РоссияАрктикаАндрей ПучковВладимир ПутинВладимир ВоробьевЛенинградОбъединенная судостроительная корпорацияБалтийский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала