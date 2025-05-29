https://ria.ru/20250529/patrushev-2019722264.html

Патрушев прибыл на базу Балтийского флота

Патрушев прибыл на базу Балтийского флота - РИА Новости, 29.05.2025

Патрушев прибыл на базу Балтийского флота

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл на базу Балтийского флота в Калининградской области и обсудил ход текущих... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:32:00+03:00

2025-05-29T10:32:00+03:00

2025-05-29T10:56:00+03:00

россия

балтийский флот вмф россии

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балтийское море

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КАЛИНИНГРАД/МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл на базу Балтийского флота в Калининградской области и обсудил ход текущих военных учений по защите национальных интересов России, сообщил телеканал "Звезда"."Патрушев обсудил ход учений Балтийского флота по защите национальных интересов России и прибыл на его базу в Калининградской области. Также председатель Морской коллегии РФ ознакомился с корабельным составом флота и оценил выполнение планов подготовки моряков-балтийцев", - говорится в сообщении "Звезды".Также Патрушев заслушал доклад командующего Балтийским флотом Сергея Липилина о мерах по поддержанию оперативных и боевых возможностей на уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений.В поездке Патрушева сопровождали полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев.Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота.В понедельник Патрушев заявил, что в Балтийском море наращивается военно-морское присутствие сил НАТО, их боевой и разведывательный потенциал.Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отмечал Патрушев ранее.

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https://ria.ru/20250528/polsha-2019593926.html

https://ria.ru/20250518/estoniya-2017582984.html

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балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, балтийский флот вмф россии, безопасность, николай патрушев, александр гуцан, алексей беспрозванных, калининградская область, балтийское море, нато