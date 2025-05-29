Патрушев прибыл на базу Балтийского флота
Патрушев прибыл на базу Балтийского флота и обсудил ход идущих учений
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Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД/МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл на базу Балтийского флота в Калининградской области и обсудил ход текущих военных учений по защите национальных интересов России, сообщил телеканал "Звезда".
"Патрушев обсудил ход учений Балтийского флота по защите национальных интересов России и прибыл на его базу в Калининградской области. Также председатель Морской коллегии РФ ознакомился с корабельным составом флота и оценил выполнение планов подготовки моряков-балтийцев", - говорится в сообщении "Звезды".
Также Патрушев заслушал доклад командующего Балтийским флотом Сергея Липилина о мерах по поддержанию оперативных и боевых возможностей на уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений.
В поездке Патрушева сопровождали полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев.
Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота.
В понедельник Патрушев заявил, что в Балтийском море наращивается военно-морское присутствие сил НАТО, их боевой и разведывательный потенциал.
Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отмечал Патрушев ранее.