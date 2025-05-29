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Патрушев прибыл на базу Балтийского флота - РИА Новости, 29.05.2025
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10:32 29.05.2025 (обновлено: 10:56 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/patrushev-2019722264.html
Патрушев прибыл на базу Балтийского флота
Патрушев прибыл на базу Балтийского флота - РИА Новости, 29.05.2025
Патрушев прибыл на базу Балтийского флота
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл на базу Балтийского флота в Калининградской области и обсудил ход текущих... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:32:00+03:00
2025-05-29T10:56:00+03:00
россия
балтийский флот вмф россии
безопасность
николай патрушев
александр гуцан
алексей беспрозванных
калининградская область
балтийское море
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КАЛИНИНГРАД/МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл на базу Балтийского флота в Калининградской области и обсудил ход текущих военных учений по защите национальных интересов России, сообщил телеканал "Звезда"."Патрушев обсудил ход учений Балтийского флота по защите национальных интересов России и прибыл на его базу в Калининградской области. Также председатель Морской коллегии РФ ознакомился с корабельным составом флота и оценил выполнение планов подготовки моряков-балтийцев", - говорится в сообщении "Звезды".Также Патрушев заслушал доклад командующего Балтийским флотом Сергея Липилина о мерах по поддержанию оперативных и боевых возможностей на уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений.В поездке Патрушева сопровождали полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев.Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота.В понедельник Патрушев заявил, что в Балтийском море наращивается военно-морское присутствие сил НАТО, их боевой и разведывательный потенциал.Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отмечал Патрушев ранее.
https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html
https://ria.ru/20250528/polsha-2019593926.html
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калининградская область
балтийское море
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россия, балтийский флот вмф россии, безопасность, николай патрушев, александр гуцан, алексей беспрозванных, калининградская область, балтийское море, нато
Россия, Балтийский флот ВМФ России, Безопасность, Николай Патрушев, Александр Гуцан, Алексей Беспрозванных, Калининградская область, Балтийское море, НАТО
Патрушев прибыл на базу Балтийского флота

Патрушев прибыл на базу Балтийского флота и обсудил ход идущих учений

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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КАЛИНИНГРАД/МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл на базу Балтийского флота в Калининградской области и обсудил ход текущих военных учений по защите национальных интересов России, сообщил телеканал "Звезда".
"Патрушев обсудил ход учений Балтийского флота по защите национальных интересов России и прибыл на его базу в Калининградской области. Также председатель Морской коллегии РФ ознакомился с корабельным составом флота и оценил выполнение планов подготовки моряков-балтийцев", - говорится в сообщении "Звезды".
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Также Патрушев заслушал доклад командующего Балтийским флотом Сергея Липилина о мерах по поддержанию оперативных и боевых возможностей на уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений.
В поездке Патрушева сопровождали полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев.
Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота.
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В понедельник Патрушев заявил, что в Балтийском море наращивается военно-морское присутствие сил НАТО, их боевой и разведывательный потенциал.
Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отмечал Патрушев ранее.
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РоссияБалтийский флот ВМФ РоссииБезопасностьНиколай ПатрушевАлександр ГуцанАлексей БеспрозванныхКалининградская областьБалтийское мореНАТО
 
 
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