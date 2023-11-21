Ректор ПСТГУ рассказал, где работают теологи после окончания учебы
Ректор ПСТГУ Воробьев: выпускники-теологи идут работать в структуры РПЦ и СМИ
© Фото : пресс-служба ПСТГУЗдание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
© Фото : пресс-служба ПСТГУ
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Выпускники около половины российских вузов, где ведется подготовка теологов, идут работать в структуры Русской православной церкви или образовательные организации, трети – в государственную и муниципальную службу, 12% – в СМИ, 8% – занимаются научной деятельностью, 6% – в соцзащиту и культуру, у Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по теологии есть готовые решения для создания образовательных программ подготовки теологов для любой сферы, рассказал РИА Новости ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев.
ФУМО по теологии, согласно данным сайта ПСТГУ, создано приказом Министерства образования и науки и наследует Учебно-методическому совету по теологии, который действовал составе УМО по классическому университетскому образованию с 2000 года. В работе ФУМО по теологии участвуют представители организаций и объединений, действующих в сфере теологического образования: представители университетов, духовных школ, централизованных религиозных организаций, в том числе учебного комитета Русской православной церкви, Совета по исламскому образованию, Федерации еврейских общин России, представители работодателей и других организаций, действующих в области теологии.
"У ФУМО по теологии уже есть конструктор готовых решений для создания образовательных программ подготовки теологов для любой сферы деятельности. Рабочая модель трудоустройства теологов уже устоялась, сегодня стабильными направлениями трудоустройства являются: церковные структуры (выпускники 47% вузов), сфера научной деятельности (8%), образования (49%), государственная и муниципальная служба (35%), СМИ (12%), сфера социальной защиты и культуры (6%)", – рассказал Воробьев.