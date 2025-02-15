Корабли ТОФ прибыли на Бали для участия в учении
Отряд кораблей ВМФ России прибыл на Бали для участия в учении "Комодо-2025"
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота. Архивное фото
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БАЛИ (ИНДОНЕЗИЯ), 15 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Военно-Морского Флота России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл на рейд острова Бали (Индонезия) для участия в многостороннем военно-морском учении "Комодо-2025", сообщили в Минобороны РФ.
"По прибытию в назначенный район якорной стоянки российские моряки подняли Государственные флаги Российской Федерации и Республики Индонезия. 16 февраля пройдёт торжественная церемония открытия учения. Российскую делегацию на нём возглавит заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьёв", - говорится в сообщении.
В учении "Комодо-2025", организованном ВМС Индонезии, планируется участие боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 государств, добавили в военном ведомстве.
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