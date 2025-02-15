https://ria.ru/20250215/ucheniya-1999521079.html

Корабли ТОФ прибыли на Бали для участия в учении

Корабли ТОФ прибыли на Бали для участия в учении - РИА Новости, 15.02.2025

Корабли ТОФ прибыли на Бали для участия в учении

Отряд кораблей Военно-Морского Флота России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота в обеспечении... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:18:00+03:00

2025-02-15T05:18:00+03:00

2025-02-15T05:18:00+03:00

россия

индонезия

бали

владимир воробьев

безопасность

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БАЛИ (ИНДОНЕЗИЯ), 15 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Военно-Морского Флота России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл на рейд острова Бали (Индонезия) для участия в многостороннем военно-морском учении "Комодо-2025", сообщили в Минобороны РФ. "По прибытию в назначенный район якорной стоянки российские моряки подняли Государственные флаги Российской Федерации и Республики Индонезия. 16 февраля пройдёт торжественная церемония открытия учения. Российскую делегацию на нём возглавит заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьёв", - говорится в сообщении. В учении "Комодо-2025", организованном ВМС Индонезии, планируется участие боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 государств, добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250211/indonezija-1998541999.html

россия

индонезия

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индонезия, бали, владимир воробьев, безопасность