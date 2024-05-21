https://ria.ru/20240521/minoborony-1947320251.html
Более 130 семей военнослужащих получили квартиры в Калининграде
Более 130 семей военнослужащих получили квартиры в Калининграде - РИА Новости, 21.05.2024
Более 130 семей военнослужащих получили квартиры в Калининграде
Более 130 семей военнослужащих получили квартиры в новом доме, построенном Военно-строительным комплексом Минобороны РФ в Калининграде, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:19
2024-05-21T05:19
2024-05-21T05:19
россия
калининград
владимир воробьев
нахимовское военно-морское училище
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Более 130 семей военнослужащих получили квартиры в новом доме, построенном Военно-строительным комплексом Минобороны РФ в Калининграде, сообщили в ведомстве. "Более 130 семей военнослужащих в Калининграде получили ключи от новых служебных квартир. Ключи и документы от служебного жилья военным лично вручили командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев и начальник территориального отдела "Калининградский" филиала "Западный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Татьяна Шикшнене", - говорится в сообщении. Отмечается, что дом был возведен специалистами Военно-строительного комплекса МО РФ с применением передовых технологий. Каждая квартира в нём оснащена противопожарной сигнализацией, а просторные фойе — автоматическими энергосберегающими системами освещения. Новостройка подключена к новой газовой котельной, квартиры оборудованы индивидуальными узлами учета коммунальных ресурсов. В шаговой доступности находится филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Обеспечивать обслуживание и эксплуатацию новостроек будет "Росжилкомплекс" - специализированная организация Минобороны России, занимающаяся соцзащитой.
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россия, калининград, владимир воробьев, нахимовское военно-морское училище
Россия, Калининград, Владимир Воробьев, Нахимовское военно-морское училище
Более 130 семей военнослужащих получили квартиры в Калининграде
Минобороны: более 130 семей военных получили квартиры в доме в Калининграде