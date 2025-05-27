Корабли ТОФ провели совместные маневры с кораблями-участниками LIMA 2025
Корабли ТОФ после захода в Малайзию провели маневры с участниками выставки LIMA
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота после захода в Малайзию принял участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками международной военно-морской выставки LIMA 2025, которая проходила на острове Лангкави, сообщает ТОФ.
Отряд в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" прибыл с деловым визитом в Малайзию 19 мая. Завершив программу пребывания в Малайзии, российские моряки приняли участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками LIMA 2025.
"Корабли ТОФ в составе совместного отряда кораблей-участников выставки отработали маневрирование в строю кильватера, в строю фронта, а также расхождение из совместного строя на установленные углы. В ходе маневров в небо над кораблями поднимались палубные вертолеты", - говорится в сообщении.
Завершилась морская часть совместной церемонией прощания, после чего моряки-тихоокеанцы продолжили выполнение задач по плану боевой службы.
Ранее российские корабли приняли участие в Малайзийском морском параде иностранных кораблей. На острове Лангкави делегация ВМФ России под руководством заместителя главнокомандующего адмирала Владимира Воробьева приняла участие в выставке LIMA 2025.
В ходе пребывания в Малайзии старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Малайзии, приняли участие в международной морской конференции "Малайзия - морская держава: синергия качественного управления и эффективных мер для достижения успеха в развитии военно-морских сил".
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