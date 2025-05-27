https://ria.ru/20250527/tof-2019240328.html

Корабли ТОФ провели совместные маневры с кораблями-участниками LIMA 2025

Корабли ТОФ провели совместные маневры с кораблями-участниками LIMA 2025 - РИА Новости, 27.05.2025

Корабли ТОФ провели совместные маневры с кораблями-участниками LIMA 2025

Отряд кораблей Тихоокеанского флота после захода в Малайзию принял участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками международной военно-морской... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:07:00+03:00

2025-05-27T04:07:00+03:00

2025-05-27T04:07:00+03:00

малайзия

владимир воробьев

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953589144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03fecfd91e7f14749d4cdfb41057fa49.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота после захода в Малайзию принял участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками международной военно-морской выставки LIMA 2025, которая проходила на острове Лангкави, сообщает ТОФ. Отряд в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" прибыл с деловым визитом в Малайзию 19 мая. Завершив программу пребывания в Малайзии, российские моряки приняли участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками LIMA 2025. "Корабли ТОФ в составе совместного отряда кораблей-участников выставки отработали маневрирование в строю кильватера, в строю фронта, а также расхождение из совместного строя на установленные углы. В ходе маневров в небо над кораблями поднимались палубные вертолеты", - говорится в сообщении. Завершилась морская часть совместной церемонией прощания, после чего моряки-тихоокеанцы продолжили выполнение задач по плану боевой службы. Ранее российские корабли приняли участие в Малайзийском морском параде иностранных кораблей. На острове Лангкави делегация ВМФ России под руководством заместителя главнокомандующего адмирала Владимира Воробьева приняла участие в выставке LIMA 2025. В ходе пребывания в Малайзии старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Малайзии, приняли участие в международной морской конференции "Малайзия - морская держава: синергия качественного управления и эффективных мер для достижения успеха в развитии военно-морских сил".

https://ria.ru/20250523/strelby-2018570168.html

https://ria.ru/20250517/korabli-2017559333.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

малайзия, владимир воробьев, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, безопасность