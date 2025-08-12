В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"

https://ria.ru/20250812/peterburg-2034799728.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Память моряков, погибших при катастрофе атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" 25 лет назад, почтили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где находится самое большое захоронение членов экипажа подлодки, передает корреспондент РИА Новости. В память о погибших подводниках была объявлена минута молчания. Первыми цветы к мемориалу в память о катастрофе возложили губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Владимир Воробьёв. По данным властей Петербурга, на Серафимовском кладбище находится самое большое в России захоронение членов экипажа "Курска" (32 подводника, включая командира подлодки Героя России капитана первого ранга Геннадия Лячина). Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.
