Глава ОСК рассказал о сроках сдачи ледокола "Чукотка"
Глава ОСК рассказал о сроках сдачи ледокола "Чукотка" - РИА Новости, 18.11.2025
Глава ОСК рассказал о сроках сдачи ледокола "Чукотка"
Универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 планируется сдать в декабре 2026 года, сообщил журналистам генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:51:00+03:00
2025-11-18T17:51:00+03:00
2025-11-18T17:51:00+03:00
Глава ОСК рассказал о сроках сдачи ледокола "Чукотка"
Глава ОСК Пучков: ледокол "Чукотка" планируется сдать в декабре 2026 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 планируется сдать в декабре 2026 года, сообщил журналистам генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
"Чукотка" идет в графике. В декабре 2026 года мы планируем сдавать. Что касается степени готовности, порядка 70% сейчас", - сказал он после церемонии закладки ледокола "Сталинград" .
"Чукотка" – пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе
по заказу госкорпорации "Росатом
".
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики
. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.
Длина атомного ледокола проекта 22220 - 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт, скорость хода - 22 узла (по чистой воде), ледопроходимость - до трех метров; водоизмещение - 33540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России
"Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе ОСК
продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград
", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев
".