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Владимир Воробьев: ВМФ России покажет высочайший уровень на "Комодо-2025"

Владимир Воробьев: ВМФ России покажет высочайший уровень на "Комодо-2025" - РИА Новости, 18.02.2025

Владимир Воробьев: ВМФ России покажет высочайший уровень на "Комодо-2025"

На индонезийском острове Бали с 16 по 22 февраля в пятый раз проходят международные военно-морские учения "Комодо". В этом году в них принимают участие более 30 РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:34:00+03:00

2025-02-18T08:34:00+03:00

2025-02-18T08:34:00+03:00

индонезия

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На индонезийском острове Бали с 16 по 22 февраля в пятый раз проходят международные военно-морские учения "Комодо". В этом году в них принимают участие более 30 стран, включая Россию, Китай, США, Францию, Индию и Великобританию. Маневры организованы ВМС Индонезии. От России в них участвует отряд кораблей Тихоокеанского флота, делегацию возглавляет заместитель Главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной адмирал подчеркнул, что отряд российских кораблей готов показать на многонациональных учениях высочайший уровень профессионализма. Воробьев также отметил, что на "Комодо-2025" Россия отработает сценарии помощи коллегам в мировом океане.– Владимир Михайлович, какова основная цель учений Комодо-2025? В каком составе силы ТОФ примут участие в учениях?– Во-первых, должен отметить, что многонациональные учения "Комодо" проводятся и организуются индонезийской стороной уже в пятый раз. Они направлены на развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области и носят исключительно гуманитарный характер.Основная направленность учений – это отработка комплекса совместных действий корабельного и судового состава сил, принимающих участие в учениях, по оказанию помощи терпящим бедствия в море судам, спасению членов экипажей.В текущем 2025 году военно-морской флот на учениях представляют два современных корвета проекта 20380. Это корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и корвет "Резкий". Их обеспечивает танкер "Печенга".Экипажи данных кораблей Тихоокеанского флота неоднократно принимали участие в международных учениях и маневрах, в том числе и здесь, совместно с индонезийской стороной – это уже не первое их появление на этом театре. В ходе предыдущих учений они показали высочайшую морскую выучку и профессионализм. Поэтому не сомневаюсь, что данный высокий уровень они проявят и в этом году.Вчера я посетил корабли отряда, послушал (доклады – ред.) командира отряда кораблей, командиров кораблей, капитана судна об итогах выполнения этапа перехода из Владивостока, о техническом состоянии кораблей, состоянии личного состава. Никаких вопросов и замечаний нет. Личный состав, техника готовы к проведению учений и дальнейшему продолжению задач дальнего плавания.– Как вы оцениваете взаимодействие с индонезийскими коллегами и перспективы их развития?– Здесь тоже необходимо отметить, что это сотрудничество возникло не сегодня и даже далеко не вчера. Советский Союз в 1960-е годы прошлого века по сути создал военно-морские силы Индонезии.Были созданы военно-морские силы, достаточно полноценные, в том числе и подводный флот Индонезии. В конце 1960-х годов наш военно-морской флот передал Индонезии 12 дизельных подводных лодок проекта 613. И, по сути, с тех пор индонезийские военно-морские силы и существуют.В современной истории наше сотрудничество развивается в рамках общего межнационального, межправительственного сотрудничества. Вопросам военно-морского сотрудничества между нашими странами было уделено отдельное и особое внимание на встрече лидеров двух наших государств, которая состоялась в Москве в конце июля 2024 года.С 2018 года между нашими странами действует меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области. Он обозначил основные направления и формы взаимодействия между флотами. В рамках этого меморандума мы и развиваемся.– Владимир Михайлович, в конце прошлого года прошли совместные российско-индонезийские учения "Орруда-2024". Что из полученного на них опыта будет использовано во время учений "Комодо"?– Я должен отметить, что наши корабли практически ежегодно заходят в порты Индонезии и проводят с индонезийскими моряками учения и тренировки. Проводится достаточно активный делегационный обмен по самому широкому спектру вопросов. Но если возвращаться к учениям "Орруда" и состоявшемуся примерно в тот же период первому заходу в Индонезию нашей современной дизель-электрической подводной лодки "Уфа", итоги этих учений были очень высоко оценены обеими сторонами.Более того, даже вчера, в ходе церемонии открытия учений, когда проходили российские военные корабли, индонезийские моряки говорили – "Да, вот он участвовал в "Орруде"". Поэтому то, что наработали в прошлом году, мы, естественно, приняли к учету. В этом году как на учениях "Комодо" – хотя они, как я уже говорил, все-таки более гуманитарные – так и на последующих мероприятиях мы берем все то, что полезно, из того, что было наработано в прошлом году.– На учениях "Комодо" планируется участие десятков стран, у каждой свои вводные и задачи для этих маневров. Какие задачи гуманитарного характера и управления при чрезвычайных ситуациях планирует отрабатывать в первую очередь российская группа кораблей?– Сразу скажу – здесь для нас нет ничего трудновыполнимого. То есть наши корабли, наш танкер будут отрабатывать совместно с партнерами те задачи поисково-спасательного обеспечения, которые свойственны кораблям, которые они отрабатывают в ходе плановых мероприятий боевой подготовки. Особенностью будет только то, что эти мероприятия будут отрабатываться с партнерами из других государств, у которых немного иная техника, немножко иные подходы к выполнению тех или иных мероприятий. Но в целом это для нас типовые задачи. К этим задачам будут отнесены элементы совместного поиска судов, терпящих бедствия, и спасения членов экипажа. К элементам поиска будут привлечены также наши палубные вертолеты, которые базируются на каждом нашем корвете.Отработка этих элементов, направленных на повышение уровня слаженности при проведении поисково-спасательная операций, естественно, очень важна. И очень важна именно отработка так называемой оперативной совместимости, чтобы мы с партнерами понимали друг друга, поскольку в мировом океане может сложиться ситуация, когда коллеги окажутся раньше там, где нужна помощь нам, или наоборот мы – окажемся рядом с местом, где нужна помощь коллегам, раньше них. И именно в этом заключается важность отработки взаимодействия.

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https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html

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