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Отряд кораблей ВМФ России прибыл на Бали для участия в учениях

Отряд кораблей ВМФ России прибыл на Бали для участия в учениях - РИА Новости, 14.02.2025

Отряд кораблей ВМФ России прибыл на Бали для участия в учениях

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл на индонезийский остров Бали для участия в международных учениях "Комодо-2025", передает корреспондент... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:28:00+03:00

2025-02-14T11:28:00+03:00

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ДЕНПАСАР, 14 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл на индонезийский остров Бали для участия в международных учениях "Комодо-2025", передает корреспондент РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл на место проведения учений в пятницу. Учения "Комодо-2025" официально откроются в воскресенье и продлятся до 22 февраля. Ожидается, что церемонию открытия посетит президент Индонезии Прабово Субианто, министры и высокопоставленные военные страны. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии, на учения "Комодо-2025" ожидается направление официальной делегации во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьевым. В учениях, организованных ВМС Индонезии для укрепления морского сотрудничества между дружественными странами, ожидается участие до 39 стран, в том числе России, США, Китая, Японии, Франции, Индии и Великобритании. Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал в интервью РИА Новости, что российские моряки будут принимать участие во всех аспектах предстоящих учений, а Москва рассчитывает на двусторонние рабочие контакты на уровне руководства военно-морских сил России и Индонезии.

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москва, россия, индонезия, прабово субианто, владимир воробьев, армия, безопасность