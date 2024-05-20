https://ria.ru/20240520/kaliningrad-1947211800.html

Более 130 семей военных Балтийского флота получили ключи от новых квартир

Более 130 семей военных Балтийского флота получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 20.05.2024

Более 130 семей военных Балтийского флота получили ключи от новых квартир

Более 130 семей военнослужащих Балтийского флота получили ключи от новых служебных квартир в Калининграде, там полностью сделан ремонт и подключено автономное... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:13

2024-05-20T15:13

2024-05-20T15:13

жилье

калининград

калининградская область

владимир воробьев

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КАЛИНИНГРАД, 20 мая — РИА Новости. Более 130 семей военнослужащих Балтийского флота получили ключи от новых служебных квартир в Калининграде, там полностью сделан ремонт и подключено автономное газовое отопление, сообщает пресс-служба флота. "Более 130 семей военнослужащих Балтийского флота получили ключи от новых служебных квартир в Калининграде…. Жилые помещения в новостройке полностью готовы к проживанию, в них сделан ремонт, подключено автономное газовое отопление", - сообщает пресс-служба. Отмечено, что ключи новоселам вручил командующий Балтийским флотом Владимир Воробьёв. Он подчеркнул, что в регионе активно решается вопрос по обеспечению военнослужащих служебным жильем. За 2023-24 годы исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении почти 400 военнослужащих, проходящих военную службу в Калининградской области. "Осенью текущего года планируется выдача ключей еще от одного нового 162-х квартирного дома в Калининграде. В 2025 году планируется завершение строительно-монтажных работ и передача под заселение двух жилых домов общей численностью порядка 400 квартир", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240402/voennye-1937442563.html

https://ria.ru/20231204/avto-1913696892.html

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жилье, калининград, калининградская область, владимир воробьев