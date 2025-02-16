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В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России - РИА Новости, 16.02.2025
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11:05 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/indonezija-1999651941.html
В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России
В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России - РИА Новости, 16.02.2025
В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России
В Индонезии состоялось открытие многостороннего военно-морского учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025
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индонезия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Индонезии состоялось открытие многостороннего военно-морского учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи корветов Тихоокеанского флота "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", представляющие военно-морской флот России, приняли участие в церемонии открытия международного военно-морского учения "Комодо-2025" в городе Денпасар на острове Бали Республики Индонезия", - говорится в сообщении. Уточняется, что торжественное мероприятие посетили главы ВМС и ВВС Индонезии, а также министры и губернатор Бали. Российскую делегацию на учении "Комодо-2025" возглавляет заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России адмирал Владимир Воробьёв, сообщили в министерстве. В учении, организованном ВМС Индонезии, планируется участие боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран, оно продлится до 22 февраля.
https://ria.ru/20250216/ucheniya-1999638766.html
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россия, индонезия, бали, владимир воробьев
Россия, Индонезия, Бали, Владимир Воробьев
В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России

В Индонезии стартовало военно-морское учение "Комодо-2025" с участием ВМФ России

© Фото : Минобороны РоссииМорской тральщик ВМФ РФ во время учений
Морской тральщик ВМФ РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Минобороны России
Морской тральщик ВМФ РФ во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Индонезии состоялось открытие многостороннего военно-морского учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи корветов Тихоокеанского флота "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", представляющие военно-морской флот России, приняли участие в церемонии открытия международного военно-морского учения "Комодо-2025" в городе Денпасар на острове Бали Республики Индонезия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что торжественное мероприятие посетили главы ВМС и ВВС Индонезии, а также министры и губернатор Бали.
Российскую делегацию на учении "Комодо-2025" возглавляет заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России адмирал Владимир Воробьёв, сообщили в министерстве.
В учении, организованном ВМС Индонезии, планируется участие боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран, оно продлится до 22 февраля.
Корвет Резкий Тихоокеанского флота России - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США
Вчера, 05:55
 
РоссияИндонезияБалиВладимир Воробьев
 
 
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