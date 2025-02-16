https://ria.ru/20250216/indonezija-1999651941.html

В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России

В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России - РИА Новости, 16.02.2025

В Индонезии стартовало военно-морское учение с участием ВМФ России

В Индонезии состоялось открытие многостороннего военно-морского учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:05:00+03:00

2025-02-16T11:05:00+03:00

2025-02-16T11:05:00+03:00

россия

индонезия

бали

владимир воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927006656_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_efd740cde4b9fbcb0f5b36e6e8b9c116.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Индонезии состоялось открытие многостороннего военно-морского учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи корветов Тихоокеанского флота "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", представляющие военно-морской флот России, приняли участие в церемонии открытия международного военно-морского учения "Комодо-2025" в городе Денпасар на острове Бали Республики Индонезия", - говорится в сообщении. Уточняется, что торжественное мероприятие посетили главы ВМС и ВВС Индонезии, а также министры и губернатор Бали. Российскую делегацию на учении "Комодо-2025" возглавляет заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России адмирал Владимир Воробьёв, сообщили в министерстве. В учении, организованном ВМС Индонезии, планируется участие боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран, оно продлится до 22 февраля.

https://ria.ru/20250216/ucheniya-1999638766.html

россия

индонезия

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия, бали, владимир воробьев