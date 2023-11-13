https://ria.ru/20231113/pumpyanskiy-1909105434.html

Биография Дмитрия Пумпянского

Биография Дмитрия Пумпянского - РИА Новости, 13.11.2023

Биография Дмитрия Пумпянского

Российский бизнесмен Дмитрий Александрович Пумпянский родился 22 марта 1964 года в Улан-Удэ. РИА Новости, 13.11.2023

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2023-11-13T12:27

справки

россия

дмитрий пумпянский

тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)

челябинский металлургический комбинат

трубная металлургическая компания

улан-удэ

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Российский бизнесмен Дмитрий Александрович Пумпянский родился 22 марта 1964 года в Улан-Удэ.В 1986 году окончил Уральский политехнический институт. Доктор экономических наук (2007), кандидат технических наук (2001). Является автором более 70 научных работ.С 1991 года по 1998 год занимал руководящие должности на крупных металлургических предприятиях: ОАО "Верх-Исетский металлургический завод" и ОАО "Челябинский металлургический комбинат".В 1999 году был избран председателем совета директоров ОАО "Синарский трубный завод" (СинТЗ).С 2002 года по 2005 год – генеральный директор ОАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК).С 2005 года по 2022 год – председатель совета директоров ОАО ТМК, председатель совета директоров ЗАО "Группа Синара".Дмитрий Пумпянский занимается преподавательской деятельность. Является профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти в НИУ "Высшая школа экономики".Председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина.Дмитрий Пумпянский удостоен звания "Заслуженный металлург Российской Федерации" (2016).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2014) и III степеней (2021), орденом Почета (2010), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (2005). Отмечен Благодарностью президента РФ (2010).Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники за 2006 год. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дмитрий пумпянский, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), челябинский металлургический комбинат, трубная металлургическая компания, улан-удэ