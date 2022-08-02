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США ввели санкции против крупных российских предпринимателей - РИА Новости, 02.08.2022
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США ввели санкции против крупных российских предпринимателей
США ввели санкции против крупных российских предпринимателей - РИА Новости, 02.08.2022
США ввели санкции против крупных российских предпринимателей
США ввели санкции против крупных российских предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, сообщили американские... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:55
2022-08-02T19:55
экономика
дмитрий пумпянский
александр пономаренко
виктор рашников
сша
еврохим
сибирская угольная энергетическая компания
трубная металлургическая компания
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против крупных российских предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, сообщили американские госдепартамент и министерство финансов.В обновленные санкционные списки министерства финансов попали 13 физических лиц, включая Мельниченко, основного бенефициара производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК, бывшего председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского и основного бенефициара, председатель совета директоров Магнитогорской металлургической компании Виктора Рашникова.Санкции введены также против Андрея Гурьева, генерального директора производителя удобрений "ФосАгро", экс-председателя совета директоров "Шереметьево" Александра Пономаренко, первого заместителя генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Натальи Поповой, вице-президента Российского фонда прямых инвестиций Антона Урусова.Санкции по линии министерства финансов обычно предполагают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.
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экономика, дмитрий пумпянский, александр пономаренко, виктор рашников, сша, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, трубная металлургическая компания, санкции в отношении россии
19:55 02.08.2022
 
США ввели санкции против крупных российских предпринимателей

США ввели санкции против российских предпринимателей Пумпянского, Мельниченко, Пономаренко

© AP Photo / J. David AkeЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против крупных российских предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, сообщили американские госдепартамент и министерство финансов.
В обновленные санкционные списки министерства финансов попали 13 физических лиц, включая Мельниченко, основного бенефициара производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК, бывшего председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского и основного бенефициара, председатель совета директоров Магнитогорской металлургической компании Виктора Рашникова.
Санкции введены также против Андрея Гурьева, генерального директора производителя удобрений "ФосАгро", экс-председателя совета директоров "Шереметьево" Александра Пономаренко, первого заместителя генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Натальи Поповой, вице-президента Российского фонда прямых инвестиций Антона Урусова.
Санкции по линии министерства финансов обычно предполагают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 19:44
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области
 
ЭкономикаДмитрий ПумпянскийАлександр ПономаренкоВиктор РашниковСШАЕвроХимСибирская угольная энергетическая компанияТрубная металлургическая компанияСанкции в отношении России
 
 
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