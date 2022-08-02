https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806783505.html

США ввели санкции против крупных российских предпринимателей

США ввели санкции против крупных российских предпринимателей - РИА Новости, 02.08.2022

США ввели санкции против крупных российских предпринимателей

США ввели санкции против крупных российских предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, сообщили американские... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:55

2022-08-02T19:55

2022-08-02T19:55

экономика

дмитрий пумпянский

александр пономаренко

виктор рашников

сша

еврохим

сибирская угольная энергетическая компания

трубная металлургическая компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134697/91/1346979135_0:71:2369:1404_1920x0_80_0_0_79f4c6155b14d07d1c9659e87147616b.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против крупных российских предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, сообщили американские госдепартамент и министерство финансов.В обновленные санкционные списки министерства финансов попали 13 физических лиц, включая Мельниченко, основного бенефициара производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК, бывшего председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского и основного бенефициара, председатель совета директоров Магнитогорской металлургической компании Виктора Рашникова.Санкции введены также против Андрея Гурьева, генерального директора производителя удобрений "ФосАгро", экс-председателя совета директоров "Шереметьево" Александра Пономаренко, первого заместителя генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Натальи Поповой, вице-президента Российского фонда прямых инвестиций Антона Урусова.Санкции по линии министерства финансов обычно предполагают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806781063.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, дмитрий пумпянский, александр пономаренко, виктор рашников, сша, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, трубная металлургическая компания, санкции в отношении россии