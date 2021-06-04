Стало известно, когда появится первый российский поезд для ВСМ
14:29 04.06.2021 (обновлено: 14:40 05.06.2021)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый российский высокоскоростной поезд, произведенный совместно с компанией Siemens, может появиться к 2028 году, сообщил президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский на площадке ПМЭФ.
"Очень надеемся, что в ближайшее время будет дан старт проекту высокоскоростного движения Москва – Санкт-Петербург и тогда разработка поезда, которая уже сегодня идёт, и подготовка к промышленному производству, планы по которому сегодня формируются, вступят в полную силу, и к 2028 году мы сможем увидеть российский поезд, который будет сделан нами совместно, и основным технологическим партнером здесь выступает компания Siemens", - рассказал Пумпянский в ходе бизнес-диалога "Россия-Германия" на ПМЭФ.
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Речь идёт о подписанном в октябре соглашении между РЖД, группой "Синара", немецким концерном Siemens и "Уральскими локомотивами" (СП "Синары" и Siemens) о намерениях по организации в России производства поездов для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Партнеры планируют провести совместную оценку потребности рынка в высокоскоростных электропоездах для обслуживания пассажиров на новых высокоскоростных железных дорогах, которые планируется построить в ближайшие годы в РФ.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей, а ее пилотный участком - Москва-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,5 триллиона рублей.
Поезда для ВСМ в России в настоящее время не выпускаются, но новым высокоскоростным дорогам они понадобятся. Поэтому было создано АО "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" (совместное предприятие РЖД и "Синары"), которое приступило к разработке конструкторской документации на высокоскоростной подвижной состав.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.