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Стало известно, когда появится первый российский поезд для ВСМ

Стало известно, когда появится первый российский поезд для ВСМ - РИА Новости, 05.06.2021

Стало известно, когда появится первый российский поезд для ВСМ

Первый российский высокоскоростной поезд, произведенный совместно с компанией Siemens, может появиться к 2028 году, сообщил президент группы "Синара" Дмитрий... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-04T14:29

2021-06-04T14:29

2021-06-05T14:40

россия

siemens

петербургский международный экономический форум (фонд)

уральские локомотивы

дмитрий пумпянский

владимир путин

москва

технологии

петербургский международный экономический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый российский высокоскоростной поезд, произведенный совместно с компанией Siemens, может появиться к 2028 году, сообщил президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский на площадке ПМЭФ."Очень надеемся, что в ближайшее время будет дан старт проекту высокоскоростного движения Москва – Санкт-Петербург и тогда разработка поезда, которая уже сегодня идёт, и подготовка к промышленному производству, планы по которому сегодня формируются, вступят в полную силу, и к 2028 году мы сможем увидеть российский поезд, который будет сделан нами совместно, и основным технологическим партнером здесь выступает компания Siemens", - рассказал Пумпянский в ходе бизнес-диалога "Россия-Германия" на ПМЭФ.Речь идёт о подписанном в октябре соглашении между РЖД, группой "Синара", немецким концерном Siemens и "Уральскими локомотивами" (СП "Синары" и Siemens) о намерениях по организации в России производства поездов для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Партнеры планируют провести совместную оценку потребности рынка в высокоскоростных электропоездах для обслуживания пассажиров на новых высокоскоростных железных дорогах, которые планируется построить в ближайшие годы в РФ.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей, а ее пилотный участком - Москва-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,5 триллиона рублей.Поезда для ВСМ в России в настоящее время не выпускаются, но новым высокоскоростным дорогам они понадобятся. Поэтому было создано АО "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" (совместное предприятие РЖД и "Синары"), которое приступило к разработке конструкторской документации на высокоскоростной подвижной состав.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210420/vsm-1729044182.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

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россия, siemens, петербургский международный экономический форум (фонд), уральские локомотивы, дмитрий пумпянский, владимир путин, москва, технологии, экономика