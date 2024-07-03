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Суд ЕС отклонил иск Мазепина об отмене санкций - РИА Новости, 03.07.2024
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14:44 03.07.2024 (обновлено: 16:53 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/sanktsii-1957114125.html
Суд ЕС отклонил иск Мазепина об отмене санкций
Суд ЕС отклонил иск Мазепина об отмене санкций - РИА Новости, 03.07.2024
Суд ЕС отклонил иск Мазепина об отмене санкций
Суд общей юрисдикции Евросоюза в среду в очередной раз отклонил иск российского предпринимателя Дмитрия Мазепина, добивавшегося отмены санкций, следует из... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:44
2024-07-03T16:53
экономика
россия
украина
люксембург (округ)
дмитрий мазепин
евросоюз
уралхим
уралкалий
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза в среду в очередной раз отклонил иск российского предпринимателя Дмитрия Мазепина, добивавшегося отмены санкций, следует из решения суда. "Иск отклоняется", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что Мазепин оспорил в суде санкции Евросоюза, под которые он попал вместе с другими российскими предпринимателями в 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине. Суд счел, что заявитель не предоставил достаточные аргументы для отмены ограничений. В частности, суд не согласился с тем, что были нарушены его основанные права. Также суд отверг аргумент о том, что персональные санкции мешают международной торговле удобрениями, отметив, что ограничения носят персональный характер и не распространяются на компании, таким образом, не подрывают международную продовольственную безопасность. Мазепин - российский предприниматель, совладелец двух крупнейших в России и Восточной Европе производителей минеральных удобрений. Весной 2022 года, после включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, он продал 52% акций в контролирующей "Уралхим" и "Уралкалий" компании, сохранив долю в 48%, и покинул пост главы "Уралхима". Персональные ограничительные меры ЕС предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. После принятия в июне 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2200 физических лиц и организаций. Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов. В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября прошлого года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина. Суд ЕС в Люксембурге 26 июня удовлетворил иски бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги, добивавшихся отмены санкций. 10 апреля Суд Евросоюза общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, сочтя их внесение в "черные списки" необоснованным. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240701/sanktsii-1956664665.html
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экономика, россия, украина, люксембург (округ), дмитрий мазепин, евросоюз, уралхим, уралкалий, михаил фридман, дмитрий овсянников
Экономика, Россия, Украина, Люксембург (округ), Дмитрий Мазепин, Евросоюз, Уралхим, Уралкалий, Михаил Фридман, Дмитрий Овсянников
Суд ЕС отклонил иск Мазепина об отмене санкций

Суд ЕС отклонил иск предпринимателя Мазепина, добивавшегося отмены санкций

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза в среду в очередной раз отклонил иск российского предпринимателя Дмитрия Мазепина, добивавшегося отмены санкций, следует из решения суда.
"Иск отклоняется", - говорится в документе.
Минск
Белоруссия подготовила ответ на санкции ЕС
1 июля, 16:11
Ранее сообщалось, что Мазепин оспорил в суде санкции Евросоюза, под которые он попал вместе с другими российскими предпринимателями в 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине.
Суд счел, что заявитель не предоставил достаточные аргументы для отмены ограничений. В частности, суд не согласился с тем, что были нарушены его основанные права. Также суд отверг аргумент о том, что персональные санкции мешают международной торговле удобрениями, отметив, что ограничения носят персональный характер и не распространяются на компании, таким образом, не подрывают международную продовольственную безопасность.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
Вчера, 14:26
Мазепин - российский предприниматель, совладелец двух крупнейших в России и Восточной Европе производителей минеральных удобрений. Весной 2022 года, после включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, он продал 52% акций в контролирующей "Уралхим" и "Уралкалий" компании, сохранив долю в 48%, и покинул пост главы "Уралхима".
Персональные ограничительные меры ЕС предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. После принятия в июне 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2200 физических лиц и организаций.
Генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Алексей Гореславский: санкции ЕС — знак, что мы все делаем правильно
1 июля, 12:00
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября прошлого года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС
30 июня, 08:06
Суд ЕС в Люксембурге 26 июня удовлетворил иски бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги, добивавшихся отмены санкций. 10 апреля Суд Евросоюза общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, сочтя их внесение в "черные списки" необоснованным.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Американский инвестор спрогнозировал отмену санкций США против России
29 июня, 04:02
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЛюксембург (округ)Дмитрий МазепинЕвросоюзУралхимУралкалийМихаил ФридманДмитрий Овсянников
 
 
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