Суд ЕС отклонил иск Мазепина об отмене санкций
Суд ЕС отклонил иск предпринимателя Мазепина, добивавшегося отмены санкций
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Мазепин во время встречи. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза в среду в очередной раз отклонил иск российского предпринимателя Дмитрия Мазепина, добивавшегося отмены санкций, следует из решения суда.
"Иск отклоняется", - говорится в документе.
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Суд счел, что заявитель не предоставил достаточные аргументы для отмены ограничений. В частности, суд не согласился с тем, что были нарушены его основанные права. Также суд отверг аргумент о том, что персональные санкции мешают международной торговле удобрениями, отметив, что ограничения носят персональный характер и не распространяются на компании, таким образом, не подрывают международную продовольственную безопасность.
Мазепин - российский предприниматель, совладелец двух крупнейших в России и Восточной Европе производителей минеральных удобрений. Весной 2022 года, после включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, он продал 52% акций в контролирующей "Уралхим" и "Уралкалий" компании, сохранив долю в 48%, и покинул пост главы "Уралхима".
Персональные ограничительные меры ЕС предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. После принятия в июне 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2200 физических лиц и организаций.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября прошлого года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
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Суд ЕС в Люксембурге 26 июня удовлетворил иски бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги, добивавшихся отмены санкций. 10 апреля Суд Евросоюза общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, сочтя их внесение в "черные списки" необоснованным.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.