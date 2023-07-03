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Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
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11:53 03.07.2023 (обновлено: 13:17 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/chekhiya-1881872660.html
Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ
Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ
Чехия с начала действия антироссийских санкций сделала исключения для 33 местных фирм, большинство из которых связаны с энергетикой или фармацевтикой, сообщило... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:53
2023-07-03T13:17
россия
экономика
чехия
москва
дмитрий пумпянский
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чехия с начала действия антироссийских санкций сделала исключения для 33 местных фирм, большинство из которых связаны с энергетикой или фармацевтикой, сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на финансово-аналитическое ведомство (ФАУ). "ФАУ сделало исключение из антироссийских санкций для 33 чешских субъектов. Большинство исключений касается сферы ядерной энергетики (37%) и фармацевтики (46%)", — говорится в публикации.В ведомстве не предоставили информацию о компаниях, просивших об исключениях. Однако, как полагает Seznam Zpravy, "очевидно, что речь шла главным образом о фирме CEZ" — крупнейшей энергокомпании в стране, владеющей АЭС "Дукованы" и "Темелин".В CEZ подтвердили, что посылали в ФАУ "не более десяти" запросов на исключения. Как сообщил представитель компании Ладислав Кржиж, помимо проектов в атомной сфере, речь шла о послаблениях, например, для строительных фирм MSA и Skoda JS. Skoda JS ранее сотрудничала с "Росатомом" и была частью российской машиностроительной группы ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы). MSA входила в компанию ТМК, которой владел российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский (попал под санкции и вышел из совета директоров). Кроме того, как пишет Seznam Zpravy, власти Чехии могут разрешить поставки в Россию отдельных "лекарств и их компонентов, если это необходимо в рамках медицинских и фармацевтических целей". "Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему экспорт", — сказал изданию директор ФАУ Иржи Гилмар. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881017163.html
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россия, экономика, чехия, москва, дмитрий пумпянский, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), skoda octavia, skoda auto
Россия, Экономика, Чехия, Москва, Дмитрий Пумпянский, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания), Skoda Octavia, Skoda Auto
Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ

Seznam Zpravy: Чехия сделала исключения из санкций против России для 33 местных компаний

© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция Дукованы
Атомная электростанция Дукованы - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция Дукованы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чехия с начала действия антироссийских санкций сделала исключения для 33 местных фирм, большинство из которых связаны с энергетикой или фармацевтикой, сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на финансово-аналитическое ведомство (ФАУ).
"ФАУ сделало исключение из антироссийских санкций для 33 чешских субъектов. Большинство исключений касается сферы ядерной энергетики (37%) и фармацевтики (46%)", — говорится в публикации.
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В ведомстве не предоставили информацию о компаниях, просивших об исключениях. Однако, как полагает Seznam Zpravy, "очевидно, что речь шла главным образом о фирме CEZ" — крупнейшей энергокомпании в стране, владеющей АЭС "Дукованы" и "Темелин".
В CEZ подтвердили, что посылали в ФАУ "не более десяти" запросов на исключения. Как сообщил представитель компании Ладислав Кржиж, помимо проектов в атомной сфере, речь шла о послаблениях, например, для строительных фирм MSA и Skoda JS. Skoda JS ранее сотрудничала с "Росатомом" и была частью российской машиностроительной группы ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы). MSA входила в компанию ТМК, которой владел российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский (попал под санкции и вышел из совета директоров).
Кроме того, как пишет Seznam Zpravy, власти Чехии могут разрешить поставки в Россию отдельных "лекарств и их компонентов, если это необходимо в рамках медицинских и фармацевтических целей".
"Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему экспорт", — сказал изданию директор ФАУ Иржи Гилмар.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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