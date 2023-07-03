https://ria.ru/20230703/chekhiya-1881872660.html

Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ

Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ

Чехия с начала действия антироссийских санкций сделала исключения для 33 местных фирм, большинство из которых связаны с энергетикой или фармацевтикой, сообщило... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:53

2023-07-03T11:53

2023-07-03T13:17

россия

экономика

чехия

москва

дмитрий пумпянский

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чехия с начала действия антироссийских санкций сделала исключения для 33 местных фирм, большинство из которых связаны с энергетикой или фармацевтикой, сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на финансово-аналитическое ведомство (ФАУ). "ФАУ сделало исключение из антироссийских санкций для 33 чешских субъектов. Большинство исключений касается сферы ядерной энергетики (37%) и фармацевтики (46%)", — говорится в публикации.В ведомстве не предоставили информацию о компаниях, просивших об исключениях. Однако, как полагает Seznam Zpravy, "очевидно, что речь шла главным образом о фирме CEZ" — крупнейшей энергокомпании в стране, владеющей АЭС "Дукованы" и "Темелин".В CEZ подтвердили, что посылали в ФАУ "не более десяти" запросов на исключения. Как сообщил представитель компании Ладислав Кржиж, помимо проектов в атомной сфере, речь шла о послаблениях, например, для строительных фирм MSA и Skoda JS. Skoda JS ранее сотрудничала с "Росатомом" и была частью российской машиностроительной группы ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы). MSA входила в компанию ТМК, которой владел российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский (попал под санкции и вышел из совета директоров). Кроме того, как пишет Seznam Zpravy, власти Чехии могут разрешить поставки в Россию отдельных "лекарств и их компонентов, если это необходимо в рамках медицинских и фармацевтических целей". "Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему экспорт", — сказал изданию директор ФАУ Иржи Гилмар. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881017163.html

https://ria.ru/20230701/oon-1881598457.html

россия

чехия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, чехия, москва, дмитрий пумпянский, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), skoda octavia, skoda auto