Чехия сделала исключения из санкций против России, пишут СМИ
Seznam Zpravy: Чехия сделала исключения из санкций против России для 33 местных компаний
© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция Дукованы
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция Дукованы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чехия с начала действия антироссийских санкций сделала исключения для 33 местных фирм, большинство из которых связаны с энергетикой или фармацевтикой, сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на финансово-аналитическое ведомство (ФАУ).
"ФАУ сделало исключение из антироссийских санкций для 33 чешских субъектов. Большинство исключений касается сферы ядерной энергетики (37%) и фармацевтики (46%)", — говорится в публикации.
В ведомстве не предоставили информацию о компаниях, просивших об исключениях. Однако, как полагает Seznam Zpravy, "очевидно, что речь шла главным образом о фирме CEZ" — крупнейшей энергокомпании в стране, владеющей АЭС "Дукованы" и "Темелин".
В CEZ подтвердили, что посылали в ФАУ "не более десяти" запросов на исключения. Как сообщил представитель компании Ладислав Кржиж, помимо проектов в атомной сфере, речь шла о послаблениях, например, для строительных фирм MSA и Skoda JS. Skoda JS ранее сотрудничала с "Росатомом" и была частью российской машиностроительной группы ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы). MSA входила в компанию ТМК, которой владел российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский (попал под санкции и вышел из совета директоров).
Кроме того, как пишет Seznam Zpravy, власти Чехии могут разрешить поставки в Россию отдельных "лекарств и их компонентов, если это необходимо в рамках медицинских и фармацевтических целей".
"Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему экспорт", — сказал изданию директор ФАУ Иржи Гилмар.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.