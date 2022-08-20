https://ria.ru/20220820/yakhta-1810973395.html
СМИ: Гибралтар хочет продать яхту, предположительно, бизнесмена Пумпянского
СМИ: Гибралтар хочет продать яхту, предположительно, бизнесмена Пумпянского - РИА Новости, 20.08.2022
СМИ: Гибралтар хочет продать яхту, предположительно, бизнесмена Пумпянского
Власти британской заморской территории Гибралтар намерены продать на аукционе 23 августа суперъяхту Axioma, принадлежащую, предположительно, попавшему под... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:56
2022-08-20T14:56
2022-08-20T14:56
гибралтар
в мире
дмитрий пумпянский
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152125/57/1521255711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0381361ef6ed62e35baafb2322773fae.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти британской заморской территории Гибралтар намерены продать на аукционе 23 августа суперъяхту Axioma, принадлежащую, предположительно, попавшему под санкции российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, сообщила газета Guardian.Суперъяхта была задержана властями Гибралтара в марте после введения санкций в отношении Пумпянского. По сообщению издания, американский банк JP Morgan подал судебный иск, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.Отмечается, что вырученные от продажи яхты средства будут перечислены не украинским беженцам, а банку JP Morgan.По сообщению газеты, яхта стоимостью 65 миллионов фунтов (порядка 77 миллионов долларов) будет выставлена на торги 23 августа.Изданию не удалось связаться с Пумпянским для получения комментариев, а в банке JP Morgan заявили, что отказываются от комментариев.
https://ria.ru/20220607/amadea-1793677143.html
гибралтар
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152125/57/1521255711_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2171e1f93aa59e4607b3229668d543e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибралтар, в мире, дмитрий пумпянский, россия, великобритания
Гибралтар, В мире, Дмитрий Пумпянский, Россия, Великобритания
СМИ: Гибралтар хочет продать яхту, предположительно, бизнесмена Пумпянского
The Guardian: Гибралтар хочет продать яхту, предположительно, Пумпянского 23 августа