https://ria.ru/20221024/sanktsii-1826156333.html

СМИ: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка

СМИ: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка - РИА Новости, 24.10.2022

СМИ: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка

Пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка, сообщает газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T04:20

2022-10-24T04:20

2022-10-24T05:20

дмитрий пумпянский

швейцария

великобритания

канада

тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка, сообщает газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR).В августе представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш заявил, что власти страны изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций"Было подано пять заявок", - говорится в сообщении издания. Власти не раскрывают личности тех, кто подал заявления на исключение из списка.По данным газеты, одним из тех, кто обжаловал решение Швейцарии, является российский предприниматель Александр Пумпянский.Ранее в интервью Пумпянский жаловался, что из-за заблокированных счетов он больше не может содержать свою семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии. Александр Пумпянский до 10 марта текущего года вместе со своим отцом Дмитрием Пумпянским являлись членами совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Санкции против Дмитрия Пумпянского, который также был бенефициаром ТМК, ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и США.

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821051751.html

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804053474.html

швейцария

великобритания

канада

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дмитрий пумпянский, швейцария, великобритания, канада, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)