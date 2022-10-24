https://ria.ru/20221024/sanktsii-1826156333.html
СМИ: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка
СМИ: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка - РИА Новости, 24.10.2022
СМИ: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка
Пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка, сообщает газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T04:20
2022-10-24T04:20
2022-10-24T05:20
дмитрий пумпянский
швейцария
великобритания
канада
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка, сообщает газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR).В августе представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш заявил, что власти страны изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций"Было подано пять заявок", - говорится в сообщении издания. Власти не раскрывают личности тех, кто подал заявления на исключение из списка.По данным газеты, одним из тех, кто обжаловал решение Швейцарии, является российский предприниматель Александр Пумпянский.Ранее в интервью Пумпянский жаловался, что из-за заблокированных счетов он больше не может содержать свою семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии. Александр Пумпянский до 10 марта текущего года вместе со своим отцом Дмитрием Пумпянским являлись членами совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Санкции против Дмитрия Пумпянского, который также был бенефициаром ТМК, ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и США.
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821051751.html
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804053474.html
швейцария
великобритания
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий пумпянский, швейцария, великобритания, канада, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
Дмитрий Пумпянский, Швейцария, Великобритания, Канада, ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)
04:20 24.10.2022 (обновлено: 05:20 24.10.2022)
СМИ: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка
Blick: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка