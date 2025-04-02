https://ria.ru/20250402/sud-2008845043.html

Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций

Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций - РИА Новости, 02.04.2025

Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций

Суд Евросоюза в Люксембурге удовлетворил иски об отмене санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:29:00+03:00

2025-04-02T11:29:00+03:00

2025-04-02T11:30:00+03:00

люксембург (округ)

дмитрий пумпянский

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге удовлетворил иски об отмене санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины Пумпянской, а также сына Александра Пумпянского. В опубликованных документах говорится, что соответствующие постановления Совета ЕС "аннулированы". При этом Совет ЕС должен оплатить судебные издержки. Ранее в 2024 году Суд Евросоюза в Люксембурге констатировал, что Совет ЕС не смог доказать правомерность сохранения Дмитрия Пумпянского и его супруги в санкционных списках, после того как бизнесмен вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании, следует из материалов суда. В решении суда говорилось, что Совет ЕС в качестве одного из мотивов продления санкций против Пумпянского ссылается на его бывшие руководящие должности в ТМК и группе "Синара", а также на его участие в работе РСПП. По мнению суда, такие аргументы не позволяют сделать вывод, что он остается "влиятельным бизнесменом", или лицом, которое ведет деятельность, "приносящую значительные доходы российскому правительству". Окончательное решение об исключении бизнесмена и членов его семьи из санкционного списка должен принять Совет Евросоюза.

https://rsport.ria.ru/20250323/svischev-2006796205.html

люксембург (округ)

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люксембург (округ), дмитрий пумпянский, евросоюз, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), в мире