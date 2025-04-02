Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций
Суд ЕС в Люксембурге отменил санкции против экс-владельца ТМК Пумпянского
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание суда Европейского союза в Люксембурге
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание суда Европейского союза в Люксембурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге удовлетворил иски об отмене санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины Пумпянской, а также сына Александра Пумпянского.
В опубликованных документах говорится, что соответствующие постановления Совета ЕС "аннулированы". При этом Совет ЕС должен оплатить судебные издержки.
Ранее в 2024 году Суд Евросоюза в Люксембурге констатировал, что Совет ЕС не смог доказать правомерность сохранения Дмитрия Пумпянского и его супруги в санкционных списках, после того как бизнесмен вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании, следует из материалов суда.
В решении суда говорилось, что Совет ЕС в качестве одного из мотивов продления санкций против Пумпянского ссылается на его бывшие руководящие должности в ТМК и группе "Синара", а также на его участие в работе РСПП. По мнению суда, такие аргументы не позволяют сделать вывод, что он остается "влиятельным бизнесменом", или лицом, которое ведет деятельность, "приносящую значительные доходы российскому правительству".
Окончательное решение об исключении бизнесмена и членов его семьи из санкционного списка должен принять Совет Евросоюза.
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