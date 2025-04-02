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Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций - РИА Новости, 02.04.2025
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11:29 02.04.2025 (обновлено: 11:30 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/sud-2008845043.html
Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций
Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций - РИА Новости, 02.04.2025
Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций
Суд Евросоюза в Люксембурге удовлетворил иски об отмене санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:29:00+03:00
2025-04-02T11:30:00+03:00
люксембург (округ)
дмитрий пумпянский
евросоюз
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге удовлетворил иски об отмене санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины Пумпянской, а также сына Александра Пумпянского. В опубликованных документах говорится, что соответствующие постановления Совета ЕС "аннулированы". При этом Совет ЕС должен оплатить судебные издержки. Ранее в 2024 году Суд Евросоюза в Люксембурге констатировал, что Совет ЕС не смог доказать правомерность сохранения Дмитрия Пумпянского и его супруги в санкционных списках, после того как бизнесмен вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании, следует из материалов суда. В решении суда говорилось, что Совет ЕС в качестве одного из мотивов продления санкций против Пумпянского ссылается на его бывшие руководящие должности в ТМК и группе "Синара", а также на его участие в работе РСПП. По мнению суда, такие аргументы не позволяют сделать вывод, что он остается "влиятельным бизнесменом", или лицом, которое ведет деятельность, "приносящую значительные доходы российскому правительству". Окончательное решение об исключении бизнесмена и членов его семьи из санкционного списка должен принять Совет Евросоюза.
https://rsport.ria.ru/20250323/svischev-2006796205.html
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люксембург (округ), дмитрий пумпянский, евросоюз, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), в мире
Люксембург (округ), Дмитрий Пумпянский, Евросоюз, ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания), В мире
Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций

Суд ЕС в Люксембурге отменил санкции против экс-владельца ТМК Пумпянского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание суда Европейского союза в Люксембурге
Здание суда Европейского союза в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание суда Европейского союза в Люксембурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге удовлетворил иски об отмене санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины Пумпянской, а также сына Александра Пумпянского.
В опубликованных документах говорится, что соответствующие постановления Совета ЕС "аннулированы". При этом Совет ЕС должен оплатить судебные издержки.
Ранее в 2024 году Суд Евросоюза в Люксембурге констатировал, что Совет ЕС не смог доказать правомерность сохранения Дмитрия Пумпянского и его супруги в санкционных списках, после того как бизнесмен вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании, следует из материалов суда.
В решении суда говорилось, что Совет ЕС в качестве одного из мотивов продления санкций против Пумпянского ссылается на его бывшие руководящие должности в ТМК и группе "Синара", а также на его участие в работе РСПП. По мнению суда, такие аргументы не позволяют сделать вывод, что он остается "влиятельным бизнесменом", или лицом, которое ведет деятельность, "приносящую значительные доходы российскому правительству".
Окончательное решение об исключении бизнесмена и членов его семьи из санкционного списка должен принять Совет Евросоюза.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Свищев высказался о снятии санкций с Дегтярева
23 марта, 16:23
 
Люксембург (округ)Дмитрий ПумпянскийЕвросоюзТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)В мире
 
 
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