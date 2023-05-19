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США сняли санкции с яхты, ранее якобы принадлежавшей бизнесмену из России - РИА Новости, 19.05.2023
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23:21 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/yakhta-1873052855.html
США сняли санкции с яхты, ранее якобы принадлежавшей бизнесмену из России
США сняли санкции с яхты, ранее якобы принадлежавшей бизнесмену из России - РИА Новости, 19.05.2023
США сняли санкции с яхты, ранее якобы принадлежавшей бизнесмену из России
Минфин США вывел из-под санкций яхту "Аксиома" (Axioma) ранее якобы принадлежавшую российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:21
2023-05-19T23:21
мраморное море
турция
гибралтар
дмитрий пумпянский
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Минфин США вывел из-под санкций яхту "Аксиома" (Axioma) ранее якобы принадлежавшую российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, говорится в сообщении ведомства в пятницу. На каком основании судно выведено из-под санкций, не уточняется. По информации портала Vessel Finder, яхта, идущая под мальтийским флагом, сейчас пришвартована в Мраморном море на территории Турции. 72-метровая пятипалубная суперяхта с бассейном и спа-салоном была построена в 2013 году турецкой компанией Dunya Yachts и, согласно информации открытых источников, ранее носила такие названия как MY AX, AXIOMA, Z, MY AXIE DE MER, RED SQUARE, DUNYA 003. В прошлом году сообщалось, что Axioma, стоимость которой оценивается в 75 миллионов долларов, была продана на торгах в Гибралтаре за 37 миллионов долларов. Продажа произошла после того, как она была задержана властями британской территории после введения санкций в отношении Пумпянского. Причиной ареста стал судебный иск американского банка JP Morgan, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов. О том, кто стал новым владельцем судна не сообщалось. Минфин США также не уточняет, повлияла ли смена хозяина на решение о выводе его из-под санкций.
https://ria.ru/20230512/konfiskatsiya-1871310625.html
https://ria.ru/20230410/milliardery-1864130288.html
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мраморное море, турция, гибралтар, дмитрий пумпянский, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии
Мраморное море, Турция, Гибралтар, Дмитрий Пумпянский, Министерство финансов США, Санкции, Санкции в отношении России
США сняли санкции с яхты, ранее якобы принадлежавшей бизнесмену из России

США сняли санкции с яхты, ранее якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Пумпянскому

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Минфин США вывел из-под санкций яхту "Аксиома" (Axioma) ранее якобы принадлежавшую российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, говорится в сообщении ведомства в пятницу.
На каком основании судно выведено из-под санкций, не уточняется.
По информации портала Vessel Finder, яхта, идущая под мальтийским флагом, сейчас пришвартована в Мраморном море на территории Турции.
72-метровая пятипалубная суперяхта с бассейном и спа-салоном была построена в 2013 году турецкой компанией Dunya Yachts и, согласно информации открытых источников, ранее носила такие названия как MY AX, AXIOMA, Z, MY AXIE DE MER, RED SQUARE, DUNYA 003.
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В прошлом году сообщалось, что Axioma, стоимость которой оценивается в 75 миллионов долларов, была продана на торгах в Гибралтаре за 37 миллионов долларов. Продажа произошла после того, как она была задержана властями британской территории после введения санкций в отношении Пумпянского. Причиной ареста стал судебный иск американского банка JP Morgan, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов. О том, кто стал новым владельцем судна не сообщалось.
Минфин США также не уточняет, повлияла ли смена хозяина на решение о выводе его из-под санкций.
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Мраморное мореТурцияГибралтарДмитрий ПумпянскийМинистерство финансов СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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