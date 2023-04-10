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Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров - РИА Новости, 10.04.2023
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01:53 10.04.2023 (обновлено: 05:29 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/milliardery-1864130288.html
Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров
Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров - РИА Новости, 10.04.2023
Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров
Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров по версии американского журнала Forbes. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T01:53
2023-04-10T05:29
владимир потанин
роман троценко
дмитрий пумпянский
москва
мумбаи
объединенная металлургическая компания
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Forbes опубликовал список 10 городов мира по количеству проживающих в них миллиардеров. Москва заняла шестое место, обогнав индийский город Мумбай и отстав от Лондона. Отмечается, что в Москве проживает 61 миллиардер, на 8 миллиардеров больше по сравнению с 2022 годом."Москва поднялась с 7-го на 6-е место... Состояние 61 миллиардера составляет в совокупности 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году", - отмечает журнал.По данным Forbes, самым богатым москвичом оказался президент ГМК "Норильский никель", предприниматель Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 23,7 миллиарда долларов.Также самыми богатыми жителями Москвы были названы глава инвестиционной корпорации АЕОН Роман Троценко (3,2 миллиарда долларов), председатель совета директоров АО "Объединенная металлургическая компания" Анатолий Седых (1,8 миллиарда долларов) и предприниматель Дмитрий Пумпянский (1,7 миллиарда долларов).Согласно Forbes, первое место среди городов по числу миллиардеров занял Нью-Йорк, в котором проживает 101 миллиардер. Сумма их капиталов составила 616,8 миллиарда долларов. Самым богатым жителем Нью-Йорка был назван предприниматель Майкл Блумберг с состоянием 94,5 миллиарда долларов. На последнем десятом месте оказался Сан-Франциско с 37 миллиардерами.В список также вошли Гонконг, Пекин, Шанхай, китайский город Шэньчжэнь, Сингапур и индийский город Дели.
https://realty.ria.ru/20230127/rybakov-1847767738.html
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владимир потанин, роман троценко, дмитрий пумпянский, москва, мумбаи, объединенная металлургическая компания, forbes
Владимир Потанин, Роман Троценко, Дмитрий Пумпянский, Москва, Мумбаи, Объединенная металлургическая компания, Forbes
Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров

Forbes: Москва заняла шестое место среди городов мира по числу миллиардеров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДеловой центр "Москва-сити"
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Деловой центр "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров по версии американского журнала Forbes.
Forbes опубликовал список 10 городов мира по количеству проживающих в них миллиардеров. Москва заняла шестое место, обогнав индийский город Мумбай и отстав от Лондона. Отмечается, что в Москве проживает 61 миллиардер, на 8 миллиардеров больше по сравнению с 2022 годом.
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"Москва поднялась с 7-го на 6-е место... Состояние 61 миллиардера составляет в совокупности 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году", - отмечает журнал.
По данным Forbes, самым богатым москвичом оказался президент ГМК "Норильский никель", предприниматель Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 23,7 миллиарда долларов.
Также самыми богатыми жителями Москвы были названы глава инвестиционной корпорации АЕОН Роман Троценко (3,2 миллиарда долларов), председатель совета директоров АО "Объединенная металлургическая компания" Анатолий Седых (1,8 миллиарда долларов) и предприниматель Дмитрий Пумпянский (1,7 миллиарда долларов).
Согласно Forbes, первое место среди городов по числу миллиардеров занял Нью-Йорк, в котором проживает 101 миллиардер. Сумма их капиталов составила 616,8 миллиарда долларов. Самым богатым жителем Нью-Йорка был назван предприниматель Майкл Блумберг с состоянием 94,5 миллиарда долларов. На последнем десятом месте оказался Сан-Франциско с 37 миллиардерами.
В список также вошли Гонконг, Пекин, Шанхай, китайский город Шэньчжэнь, Сингапур и индийский город Дели.
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Владимир ПотанинРоман ТроценкоДмитрий ПумпянскийМоскваМумбаиОбъединенная металлургическая компанияForbes
 
 
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