https://ria.ru/20230410/milliardery-1864130288.html

Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров

Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров - РИА Новости, 10.04.2023

Forbes включил Москву в первую десятку городов мира по числу миллиардеров

Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров по версии американского журнала Forbes. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T01:53

2023-04-10T01:53

2023-04-10T05:29

владимир потанин

роман троценко

дмитрий пумпянский

москва

мумбаи

объединенная металлургическая компания

forbes

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Forbes опубликовал список 10 городов мира по количеству проживающих в них миллиардеров. Москва заняла шестое место, обогнав индийский город Мумбай и отстав от Лондона. Отмечается, что в Москве проживает 61 миллиардер, на 8 миллиардеров больше по сравнению с 2022 годом."Москва поднялась с 7-го на 6-е место... Состояние 61 миллиардера составляет в совокупности 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году", - отмечает журнал.По данным Forbes, самым богатым москвичом оказался президент ГМК "Норильский никель", предприниматель Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 23,7 миллиарда долларов.Также самыми богатыми жителями Москвы были названы глава инвестиционной корпорации АЕОН Роман Троценко (3,2 миллиарда долларов), председатель совета директоров АО "Объединенная металлургическая компания" Анатолий Седых (1,8 миллиарда долларов) и предприниматель Дмитрий Пумпянский (1,7 миллиарда долларов).Согласно Forbes, первое место среди городов по числу миллиардеров занял Нью-Йорк, в котором проживает 101 миллиардер. Сумма их капиталов составила 616,8 миллиарда долларов. Самым богатым жителем Нью-Йорка был назван предприниматель Майкл Блумберг с состоянием 94,5 миллиарда долларов. На последнем десятом месте оказался Сан-Франциско с 37 миллиардерами.В список также вошли Гонконг, Пекин, Шанхай, китайский город Шэньчжэнь, Сингапур и индийский город Дели.

https://realty.ria.ru/20230127/rybakov-1847767738.html

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москва

мумбаи

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владимир потанин, роман троценко, дмитрий пумпянский, москва, мумбаи, объединенная металлургическая компания, forbes