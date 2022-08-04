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Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 04.08.2022
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Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций
Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 04.08.2022
Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций
Власти Швейцарии изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:00
2022-08-04T13:00
дмитрий пумпянский
владимир путин
швейцария
россия
bmw x5
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
украина
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Швейцарии изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш."Мы подтверждаем, что ответственное ведомство по экономике, образованию и науке получило несколько так называемых "запросов об исключении из санкционного списка" в связи с распоряжением о мерах, применимых касательно ситуации на Украине (SR 946.231.176.72). Поскольку речь идет о ведущемся процессе, мы не можем давать дальнейшие комментарии", - сказал он.Ранее в интервью швейцарской газете Blick российский предприниматель Александр Пумпянский, который оказался под санкциями, несмотря на наличие у него наряду с гражданством РФ гражданства Швейцарии, пожаловался, что из-за заблокированных счетов он больше не может содержать свою семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии.По его словам, он также обратился в министерство экономики Швейцарии с запросом об исключении его из санкционных списков. В министерстве отказались комментировать РИА Новости ситуацию с Пумпянским, подчеркнув, что ведомство "не дает публичных комментариев по отдельным лицам, попавшим под санкции".Александр Пумпянский до 10 марта текущего года вместе со своим отцом Дмитрием Пумпянским являлись членами совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Санкции против Дмитрия Пумпянского, который также был бенефициаром ТМК, ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и США.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20220729/schet-1805863701.html
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дмитрий пумпянский, владимир путин, швейцария, россия, bmw x5, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), украина
13:00 04.08.2022
 
Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций

Власти Швейцарии изучают запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Швейцарии изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш.
"Мы подтверждаем, что ответственное ведомство по экономике, образованию и науке получило несколько так называемых "запросов об исключении из санкционного списка" в связи с распоряжением о мерах, применимых касательно ситуации на Украине (SR 946.231.176.72). Поскольку речь идет о ведущемся процессе, мы не можем давать дальнейшие комментарии", - сказал он.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 14:28
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН
Ранее в интервью швейцарской газете Blick российский предприниматель Александр Пумпянский, который оказался под санкциями, несмотря на наличие у него наряду с гражданством РФ гражданства Швейцарии, пожаловался, что из-за заблокированных счетов он больше не может содержать свою семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии.
По его словам, он также обратился в министерство экономики Швейцарии с запросом об исключении его из санкционных списков. В министерстве отказались комментировать РИА Новости ситуацию с Пумпянским, подчеркнув, что ведомство "не дает публичных комментариев по отдельным лицам, попавшим под санкции".
Александр Пумпянский до 10 марта текущего года вместе со своим отцом Дмитрием Пумпянским являлись членами совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Санкции против Дмитрия Пумпянского, который также был бенефициаром ТМК, ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и США.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Вход в офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 16:01
Швейцария заморозила активы Сбербанка
 
Дмитрий ПумпянскийВладимир ПутинШвейцарияРоссияBMW X5ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)Украина
 
 
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