https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807201481.html

Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций

Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 04.08.2022

Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций

Власти Швейцарии изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:00

2022-08-04T13:00

2022-08-04T13:00

дмитрий пумпянский

владимир путин

швейцария

россия

bmw x5

тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Швейцарии изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш."Мы подтверждаем, что ответственное ведомство по экономике, образованию и науке получило несколько так называемых "запросов об исключении из санкционного списка" в связи с распоряжением о мерах, применимых касательно ситуации на Украине (SR 946.231.176.72). Поскольку речь идет о ведущемся процессе, мы не можем давать дальнейшие комментарии", - сказал он.Ранее в интервью швейцарской газете Blick российский предприниматель Александр Пумпянский, который оказался под санкциями, несмотря на наличие у него наряду с гражданством РФ гражданства Швейцарии, пожаловался, что из-за заблокированных счетов он больше не может содержать свою семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии.По его словам, он также обратился в министерство экономики Швейцарии с запросом об исключении его из санкционных списков. В министерстве отказались комментировать РИА Новости ситуацию с Пумпянским, подчеркнув, что ведомство "не дает публичных комментариев по отдельным лицам, попавшим под санкции".Александр Пумпянский до 10 марта текущего года вместе со своим отцом Дмитрием Пумпянским являлись членами совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Санкции против Дмитрия Пумпянского, который также был бенефициаром ТМК, ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и США.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220729/schet-1805863701.html

https://ria.ru/20220803/sberbank-1806984389.html

швейцария

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий пумпянский, владимир путин, швейцария, россия, bmw x5, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), украина