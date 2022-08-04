Берн изучает запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций
Власти Швейцарии изучают запросы физлиц об исключении из списка антироссийских санкций
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Швейцарии изучают несколько запросов от физических лиц об исключении из списка антироссийских санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш.
"Мы подтверждаем, что ответственное ведомство по экономике, образованию и науке получило несколько так называемых "запросов об исключении из санкционного списка" в связи с распоряжением о мерах, применимых касательно ситуации на Украине (SR 946.231.176.72). Поскольку речь идет о ведущемся процессе, мы не можем давать дальнейшие комментарии", - сказал он.
Ранее в интервью швейцарской газете Blick российский предприниматель Александр Пумпянский, который оказался под санкциями, несмотря на наличие у него наряду с гражданством РФ гражданства Швейцарии, пожаловался, что из-за заблокированных счетов он больше не может содержать свою семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии.
По его словам, он также обратился в министерство экономики Швейцарии с запросом об исключении его из санкционных списков. В министерстве отказались комментировать РИА Новости ситуацию с Пумпянским, подчеркнув, что ведомство "не дает публичных комментариев по отдельным лицам, попавшим под санкции".
Александр Пумпянский до 10 марта текущего года вместе со своим отцом Дмитрием Пумпянским являлись членами совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Санкции против Дмитрия Пумпянского, который также был бенефициаром ТМК, ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и США.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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