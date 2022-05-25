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Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза - РИА Новости, 25.05.2022
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Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза
Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза - РИА Новости, 25.05.2022
Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза
Финансовая гвардия Италии наложила новые ограничительные меры на имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за украинского кризиса, сообщает... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:02
2022-05-25T13:02
италия
россия
дмитрий пумпянский
альфа-групп
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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РИМ, 25 мая - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила новые ограничительные меры на имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за украинского кризиса, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.Речь идет о недвижимости, относящейся к собственности Галины Пумпянской, супруги предпринимателя Дмитрия Пумпянского. Объект, находящийся в северной провинции Лекко, оценивается порядка в 300 тысяч евро. В списке фигурирует и скульптура, которую в 2021 году приобрел сооснователь "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев. Ее стоимость составляет примерно 230 тысяч евро.Финансовая гвардия Италии с начала марта проводит процедуры по "заморозке" жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей россиян, попавших под санкции. Ведомство подчёркивает, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом. Одним из самых ярких "лотов" в списке замороженных активов стала яхта Sсheherazade ("Шахерезада") за 650 миллионов евро, которую местные СМИ называли самой дорогой в мире.Газета la Repubblica ранее сообщила, что Италия в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного имущества россиян, при этом правительство подготовило поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов. Общий объем заблокированных активов в публикации оценивался в 2 миллиарда евро.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789389371.html
https://ria.ru/20220525/konfiskatsiya-1790580852.html
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италия, россия, дмитрий пумпянский, альфа-групп, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
13:02 25.05.2022
 
Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза

Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза, на 500 тысяч евро

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 25 мая - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила новые ограничительные меры на имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за украинского кризиса, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
Речь идет о недвижимости, относящейся к собственности Галины Пумпянской, супруги предпринимателя Дмитрия Пумпянского. Объект, находящийся в северной провинции Лекко, оценивается порядка в 300 тысяч евро. В списке фигурирует и скульптура, которую в 2021 году приобрел сооснователь "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев. Ее стоимость составляет примерно 230 тысяч евро.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 10:07
Италия заморозила 150 миллионов евро у Superjet International
Финансовая гвардия Италии с начала марта проводит процедуры по "заморозке" жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей россиян, попавших под санкции. Ведомство подчёркивает, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом. Одним из самых ярких "лотов" в списке замороженных активов стала яхта Sсheherazade ("Шахерезада") за 650 миллионов евро, которую местные СМИ называли самой дорогой в мире.
Газета la Repubblica ранее сообщила, что Италия в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного имущества россиян, при этом правительство подготовило поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов. Общий объем заблокированных активов в публикации оценивался в 2 миллиарда евро.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:42
Премьер Польши призвал поддержать конфискацию российской собственности
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Бизнесмен Роман Абрамович
15 мая, 00:21
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ИталияРоссияДмитрий ПумпянскийАльфа-ГруппУкраинаВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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