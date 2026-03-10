Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян, рассказал адвокат

БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10 - 20 процентах случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в списки на новых основаниях, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях.

"Суд ЕС довольно часто аннулирует решения Совета о введении санкций, например из-за отсутствия доказательств, неспособности учесть новые обстоятельства или других процедурных или материальных нарушений. Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России , вероятно, составляет от 10 до 20 процентов всех дел, что является относительно высоким показателем", — сказал он.

Однако Островскис пояснил, что не все аннулирования Судом Евросоюза приводят к исключению из санкционного списка, поскольку на практике после решения об аннулировании Совет ЕС часто повторно включает то же лицо в список на измененных основаниях, и лицо остается под ограничениями и должно снова оспаривать это в суде.

"Любое физическое лицо или компания, включенные в санкционный список ЕС, могут оспорить санкции, наложенные на них, в судах ЕС, а также путем подачи запросов о пересмотре санкций непосредственно в Совет ЕС. Лицо, находящееся под санкциями, также имеет право доступа к материалам дела, содержащим доказательства, использованные Советом ЕС для обоснования включения этого лица в список", — добавил адвокат.

По его словам, Совет ЕС всегда предоставляет такие доказательства по запросу лица, находящегося под санкциями.

"Ярким примером является дело Дмитрия Пумпянского , где после нескольких аннулирований решений Совета ЕС о санкциях против него Совет ЕС сохранял его в санкционном списке", — напомнил собеседник агентства.

Островскис считает, что Суд ЕС продемонстрировал очень высокий уровень независимости в делах о санкциях, поскольку он выносил решения об аннулировании в таких чувствительных делах, как, например, дела Виктора Януковича Аркадия Ротенберга и других.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения — по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций, последний из них — конце октября 2025 года.