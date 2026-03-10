Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян, рассказал адвокат
05:46 10.03.2026 (обновлено: 08:55 10.03.2026)
Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян, рассказал адвокат
в мире, россия, москва, дмитрий пумпянский, виктор янукович, аркадий ротенберг, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Пумпянский, Виктор Янукович, Аркадий Ротенберг, Евросоюз
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10 - 20 процентах случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в списки на новых основаниях, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях.
"Суд ЕС довольно часто аннулирует решения Совета о введении санкций, например из-за отсутствия доказательств, неспособности учесть новые обстоятельства или других процедурных или материальных нарушений. Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20 процентов всех дел, что является относительно высоким показателем", — сказал он.
Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом
6 марта, 16:39
Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом
6 марта, 16:39
Однако Островскис пояснил, что не все аннулирования Судом Евросоюза приводят к исключению из санкционного списка, поскольку на практике после решения об аннулировании Совет ЕС часто повторно включает то же лицо в список на измененных основаниях, и лицо остается под ограничениями и должно снова оспаривать это в суде.
"Любое физическое лицо или компания, включенные в санкционный список ЕС, могут оспорить санкции, наложенные на них, в судах ЕС, а также путем подачи запросов о пересмотре санкций непосредственно в Совет ЕС. Лицо, находящееся под санкциями, также имеет право доступа к материалам дела, содержащим доказательства, использованные Советом ЕС для обоснования включения этого лица в список", — добавил адвокат.
По его словам, Совет ЕС всегда предоставляет такие доказательства по запросу лица, находящегося под санкциями.
ЕС ввел санкции против восьми россиян
23 февраля, 14:52
ЕС ввел санкции против восьми россиян
23 февраля, 14:52
"Ярким примером является дело Дмитрия Пумпянского, где после нескольких аннулирований решений Совета ЕС о санкциях против него Совет ЕС сохранял его в санкционном списке", — напомнил собеседник агентства.
Островскис считает, что Суд ЕС продемонстрировал очень высокий уровень независимости в делах о санкциях, поскольку он выносил решения об аннулировании в таких чувствительных делах, как, например, дела Виктора Януковича, Аркадия Ротенберга и других.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения — по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций, последний из них — конце октября 2025 года.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В ЕС не согласовали продление истекающих персональных санкций против России
4 марта, 23:54
 
В миреРоссияМоскваДмитрий ПумпянскийВиктор ЯнуковичАркадий РотенбергЕвросоюз
 
 
