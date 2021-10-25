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Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 25.10.2021
Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил президента группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:33
2021-10-25T22:33
2021-10-25T22:33
общество
владимир путин
дмитрий пумпянский
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил президента группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Пумпянского Дмитрия Александровича - президента акционерного общества "Группы "Синара", Свердловская область", - говорится в указе.
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общество, владимир путин, дмитрий пумпянский, россия
Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени