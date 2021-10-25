https://ria.ru/20211025/putin-1756221611.html

Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 25.10.2021

Путин наградил Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил президента группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:33

2021-10-25T22:33

2021-10-25T22:33

общество

владимир путин

дмитрий пумпянский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил президента группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Пумпянского Дмитрия Александровича - президента акционерного общества "Группы "Синара", Свердловская область", - говорится в указе.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дмитрий пумпянский, россия