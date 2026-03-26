Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов по антироссийским санкциям

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Суд ЕС в четверг отклонил иски пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивавшихся исключения из санкционного списка Евросоюза.
"В сегодняшнем решении Суд отклонил все апелляции", - говорится в документе.
Речь шла о делах сооснователя Альфа-банка Германа Хана, бизнесмена Дмитрия Пумпянского, бывшего заместителя генерального директора Яндекса Тиграна Худавердяна, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, а также основателя и бывшего основного владельца группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина.
Суд ЕС счел, что любой российский бизнесмен, чья деятельность приносит доход в государственный бюджет, может быть включен в санкционные списки, независимо от его связи с государством.
Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях, сообщил РИА Новости, что суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20% случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях. По его словам, ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции.