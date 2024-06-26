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Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции - РИА Новости, 26.06.2024
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12:08 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955542564.html
Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции
Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции - РИА Новости, 26.06.2024
Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции
Суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иски российского предпринимателя, бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК)... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:08
2024-06-26T12:08
люксембург (округ)
дмитрий пумпянский
евросоюз
трубная металлургическая компания
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иски российского предпринимателя, бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги, добивавшихся отмены санкций, следует из опубликованных в среду судебных решений. В документах говорится, что постановления о санкциях Совета ЕС "должны быть отменены в той части", где упоминаются Пумпянский и его супруга. Также Совет ЕС приговаривается к оплате собственных судебных издержек и соответствующих расходов истцов.
https://ria.ru/20240529/akhmedov-1949102578.html
люксембург (округ)
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люксембург (округ), дмитрий пумпянский, евросоюз, трубная металлургическая компания, санкции в отношении россии
Люксембург (округ), Дмитрий Пумпянский, Евросоюз, Трубная металлургическая компания, Санкции в отношении России
Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции

Суд Евросоюза удовлетворил иски экс-владельца ТМК Пумпянского об отмене санкций

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДмитрий Пумпянский
Дмитрий Пумпянский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дмитрий Пумпянский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иски российского предпринимателя, бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги, добивавшихся отмены санкций, следует из опубликованных в среду судебных решений.
В документах говорится, что постановления о санкциях Совета ЕС "должны быть отменены в той части", где упоминаются Пумпянский и его супруга. Также Совет ЕС приговаривается к оплате собственных судебных издержек и соответствующих расходов истцов.
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Люксембург (округ)Дмитрий ПумпянскийЕвросоюзТрубная металлургическая компанияСанкции в отношении России
 
 
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