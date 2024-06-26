https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955542564.html

Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции

Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции - РИА Новости, 26.06.2024

Суд ЕС удовлетворил иск Пумпянского, опротестовавшего санкции

Суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иски российского предпринимателя, бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК)... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:08

2024-06-26T12:08

2024-06-26T12:08

люксембург (округ)

дмитрий пумпянский

евросоюз

трубная металлургическая компания

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иски российского предпринимателя, бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги, добивавшихся отмены санкций, следует из опубликованных в среду судебных решений. В документах говорится, что постановления о санкциях Совета ЕС "должны быть отменены в той части", где упоминаются Пумпянский и его супруга. Также Совет ЕС приговаривается к оплате собственных судебных издержек и соответствующих расходов истцов.

https://ria.ru/20240529/akhmedov-1949102578.html

люксембург (округ)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

люксембург (округ), дмитрий пумпянский, евросоюз, трубная металлургическая компания, санкции в отношении россии