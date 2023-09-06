Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/isk-1894479892.html
Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции
Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции - РИА Новости, 06.09.2023
Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции
Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:42
2023-09-06T11:42
экономика
россия
белоруссия
люксембург (округ)
дмитрий пумпянский
геннадий тимченко
михаил гуцериев
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд также постановил, что истцы должны компенсировать судебные издержки.Суд, в частности, отклонил иск российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании. Также Суд ЕС отклонил иски его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского. Кроме того, суд отклонил иски предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены Тимченко, бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердян.Также суд отказал в снятии санкций российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву, который был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894355376.html
https://ria.ru/20230905/trebovanie-1894209934.html
россия
белоруссия
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, люксембург (округ), дмитрий пумпянский, геннадий тимченко, михаил гуцериев, евросоюз, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), яндекс
Экономика, Россия, Белоруссия, Люксембург (округ), Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев, Евросоюз, ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания), Яндекс
Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции

Суд ЕС отклонил иски российских предпринимателей, опротестовавших санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд также постановил, что истцы должны компенсировать судебные издержки.
Суд, в частности, отклонил иск российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании. Также Суд ЕС отклонил иски его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского. Кроме того, суд отклонил иски предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены Тимченко, бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердян.
Также суд отказал в снятии санкций российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву, который был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко.
Западное крыло Федерального дворца Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям
Вчера, 17:24
Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
PariMatch потребовала от Киева отменить санкции, пишут СМИ
Вчера, 03:29
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияЛюксембург (округ)Дмитрий ПумпянскийГеннадий ТимченкоМихаил ГуцериевЕвросоюзТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)Яндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала