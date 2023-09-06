https://ria.ru/20230906/isk-1894479892.html

Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции

Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции - РИА Новости, 06.09.2023

Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:42

2023-09-06T11:42

2023-09-06T11:42

экономика

россия

белоруссия

люксембург (округ)

дмитрий пумпянский

геннадий тимченко

михаил гуцериев

евросоюз

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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд также постановил, что истцы должны компенсировать судебные издержки.Суд, в частности, отклонил иск российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании. Также Суд ЕС отклонил иски его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского. Кроме того, суд отклонил иски предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены Тимченко, бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердян.Также суд отказал в снятии санкций российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву, который был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894355376.html

https://ria.ru/20230905/trebovanie-1894209934.html

россия

белоруссия

люксембург (округ)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, белоруссия, люксембург (округ), дмитрий пумпянский, геннадий тимченко, михаил гуцериев, евросоюз, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), яндекс