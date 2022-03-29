https://ria.ru/20220329/yakhta-1780697933.html

Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена

Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена - РИА Новости, 29.03.2022

Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена

Британские власти в рамках санкций из-за спецоперации на Украине арестовали суперъяхту, принадлежащую российскому бизнесмену, имя которого не называется,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:41

2022-03-29T15:41

2022-03-29T15:41

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ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости. Британские власти в рамках санкций из-за спецоперации на Украине арестовали суперъяхту, принадлежащую российскому бизнесмену, имя которого не называется, сообщается на сайте Sky News.По словам министра транспорта Гранта Шэппса, во вторник официальные лица Великобритании поднялись на борт судна под названием Phi, которое находилось в Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. В сообщении отмечается, что суперъяхта длиной 58,5 метра имеет винный погреб и бассейн с пресной водой."Сегодня мы задержали суперъяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили символ могущества и богатства России в четкое и суровое предупреждение Путину и его приспешникам", - сказал Шэппс.Министерство транспорта заявило, что сотрудничало с Национальным агентством по борьбе с преступностью и Бюро морских расследований погрансил, чтобы идентифицировать и задержать судно, передает Sky News.Имя владельца яхты британские власти не раскрывают. Указывается, что Phi зарегистрирована на компанию, базирующуюся на Сент-Китс и Невис, и имеет мальтийский флаг.На прошлой неделе власти Гибралтара задержали суперъяхту, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Британии.Как ранее говорил Шэппс, Великобритания ведет расследование в отношении пришвартованных в стране яхт на предмет их возможных связей с российскими бизнесменами.Великобритания на фоне событий на Украине 1 марта приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Мера относится к судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией. Кроме того, власти Великобритании в рамках санкций против РФ получили новые полномочия по задержанию российских судов.

https://ria.ru/20220323/yakhty-1779586940.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779899711.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий пумпянский, лондон, россия, гибралтар, великобритания