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Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена - РИА Новости, 29.03.2022
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Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена
Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена - РИА Новости, 29.03.2022
Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена
Британские власти в рамках санкций из-за спецоперации на Украине арестовали суперъяхту, принадлежащую российскому бизнесмену, имя которого не называется,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:41
2022-03-29T15:41
в мире
дмитрий пумпянский
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россия
гибралтар
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ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости. Британские власти в рамках санкций из-за спецоперации на Украине арестовали суперъяхту, принадлежащую российскому бизнесмену, имя которого не называется, сообщается на сайте Sky News.По словам министра транспорта Гранта Шэппса, во вторник официальные лица Великобритании поднялись на борт судна под названием Phi, которое находилось в Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. В сообщении отмечается, что суперъяхта длиной 58,5 метра имеет винный погреб и бассейн с пресной водой."Сегодня мы задержали суперъяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили символ могущества и богатства России в четкое и суровое предупреждение Путину и его приспешникам", - сказал Шэппс.Министерство транспорта заявило, что сотрудничало с Национальным агентством по борьбе с преступностью и Бюро морских расследований погрансил, чтобы идентифицировать и задержать судно, передает Sky News.Имя владельца яхты британские власти не раскрывают. Указывается, что Phi зарегистрирована на компанию, базирующуюся на Сент-Китс и Невис, и имеет мальтийский флаг.На прошлой неделе власти Гибралтара задержали суперъяхту, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Британии.Как ранее говорил Шэппс, Великобритания ведет расследование в отношении пришвартованных в стране яхт на предмет их возможных связей с российскими бизнесменами.Великобритания на фоне событий на Украине 1 марта приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Мера относится к судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией. Кроме того, власти Великобритании в рамках санкций против РФ получили новые полномочия по задержанию российских судов.
https://ria.ru/20220323/yakhty-1779586940.html
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779899711.html
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в мире, дмитрий пумпянский, лондон, россия, гибралтар, великобритания
15:41 29.03.2022
 
Британские СМИ сообщили об аресте яхты российского бизнесмена

Sky News: британские власти арестовали яхту, принадлежащую российскому бизнесмену

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости. Британские власти в рамках санкций из-за спецоперации на Украине арестовали суперъяхту, принадлежащую российскому бизнесмену, имя которого не называется, сообщается на сайте Sky News.
По словам министра транспорта Гранта Шэппса, во вторник официальные лица Великобритании поднялись на борт судна под названием Phi, которое находилось в Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. В сообщении отмечается, что суперъяхта длиной 58,5 метра имеет винный погреб и бассейн с пресной водой.
Канны - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Французские СМИ сообщили о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева
"Сегодня мы задержали суперъяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили символ могущества и богатства России в четкое и суровое предупреждение Путину и его приспешникам", - сказал Шэппс.
Министерство транспорта заявило, что сотрудничало с Национальным агентством по борьбе с преступностью и Бюро морских расследований погрансил, чтобы идентифицировать и задержать судно, передает Sky News.
Имя владельца яхты британские власти не раскрывают. Указывается, что Phi зарегистрирована на компанию, базирующуюся на Сент-Китс и Невис, и имеет мальтийский флаг.
На прошлой неделе власти Гибралтара задержали суперъяхту, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Британии.
Как ранее говорил Шэппс, Великобритания ведет расследование в отношении пришвартованных в стране яхт на предмет их возможных связей с российскими бизнесменами.
Великобритания на фоне событий на Украине 1 марта приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Мера относится к судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией. Кроме того, власти Великобритании в рамках санкций против РФ получили новые полномочия по задержанию российских судов.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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В миреДмитрий ПумпянскийЛондонРоссияГибралтарВеликобритания
 
 
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