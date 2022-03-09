https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777347061.html

Топ-менеджеры крупных российских компаний попали под санкции Евросоюза

Топ-менеджеры крупных российских компаний попали под санкции Евросоюза - РИА Новости, 09.03.2022

Топ-менеджеры крупных российских компаний попали под санкции Евросоюза

Евросоюз расширил свои ограничительные меры по Украине, наложив санкции в том числе на ряд руководителей российских компаний, говорится в документе,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:39

2022-03-09T18:39

2022-03-09T21:54

евросоюз

экономика

дмитрий пумпянский

вадим мошкович

андрей гурьев

роснано

уралхим

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Евросоюз расширил свои ограничительные меры по Украине, наложив санкции в том числе на ряд руководителей российских компаний, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В список, в частности, вошли: председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, гендиректор VK Владимир Кириенко, глава "Роснано" Сергей Куликов.В частности, в мотивационной части документа в отношении Дмитрия Пумпянского указывается, что он "поддерживает и получает выгоду от сотрудничества с властями Российской Федерации и государственными предприятиями, включая РЖД, "Газпром" и "Роснефть", "участвует в деятельности в экономических секторах, которые составляют значительную часть доходов правительства РФ, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".Кроме того, как отмечают в ЕС, 24 февраля Пумпянский и еще 36 крупных представителей бизнеса встретились с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства для обсуждения действий в связи с западными санкциями. "Тот факт, что он был приглашен для участия в этой встрече, свидетельствует о том, что он входит в близкое окружение Владимира Путина и поддерживает или осуществляет действия и политику, которые нарушают или создают опасность для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в документе. Также отмечается участие в этой встрече Мазепина и Осеевского.Группа "Уралхим", по ее же данным, - крупнейший производитель аммиачной селитры, а также второй по величине производитель аммиака и азотных удобрений в России. Мазепин также участвует в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительства РФ, говорится в документе.Проекты VK в совокупности имели самую большую аудиторию в России, ежемесячно сайты VK посещают более 90% российских интернет-пользователей, говорится в документе. Таким образом, Кириенко также работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства РФ. Аналогичное обоснование приводится, в частности, в случае с Мошковичем и Коновым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777352962.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777316913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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