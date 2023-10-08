https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

Теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года

Теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года - РИА Новости, 08.10.2023

Теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года

8 октября 2022 года в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T00:25

2023-10-08T00:25

2023-10-08T00:28

специальная военная операция на украине

справки

россия

таманский полуостров

москва

кирилл буданов

владимир путин

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825349561_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c8773ff86a7d15ea61c3a2ce8ec07d17.jpg

8 октября 2022 года в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали. В результате теракта погибли четыре человека. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями – украинские спецслужбы. В тот же день советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ЧП на Крымском мосту – это "начало", Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала фото с моста в момент ЧП, подписав его перефразированными строками Тараса Шевченко, а украинское минобороны опубликовало пост в Twitter про ЧП на мосту. Служба безопасности Украины отказалась комментировать информацию в СМИ о причастности к взрыву на Крымском мост. Однако в июле 2023 года глава СБУ Василий Малюк заявил, что за подрывом Крымского моста стоят сотрудники возглавляемого им ведомства. В тот же день, 8 октября 2022 года, по автомобильной части Крымского моста было возобновлено движение легковых автомобилей с полной процедурой осмотра. Движение осуществлялось со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме. Для водителей грузовиков и автобусов была организована паромная переправа. Вечером в тот же день было возобновлено железнодорожное движение. Чтобы стабильно обеспечивать население и предприятия необходимыми товарами, были задействованы и другие логистические схемы: открылся транспортный коридор через новые российские регионы – Херсонскую, Запорожскую области и ДНР. Работы по восстановлению Крымского моста шли в круглосуточном режиме. 9 октября запустили движение автомашин по обеим полосам дорожного пролета в сторону Тамани. К 19 ноября были заменены все поврежденные пролеты автодорожной части моста в сторону Крыма. 5 декабря было возобновлено автомобильное движение по отремонтированной правой части моста. В этот же день появилось видео с посещения президентом Крымского моста. Владимир Путин сел за руль Mercedes и в компании вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. 22 февраля 2023 года крымский мост был полностью открыли для автомобильного движения.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, для обеих частей моста в рекордные сроки изготовили 2442 тонны металлоконструкций, которые оперативно доставили из Тюмени, Воронежа и Кургана. В разные дни там работали до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана. В мае 2023 года на Крымском мосту запустили полноценное движение поездов. По факту взрыва на Крымском мосту Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме (ч.2 ст. 205 УК РФ). Для расследования уголовного дела создана усиленная следственная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты Следственного комитета из центрального аппарата и ряда региональных подразделений. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ и МВД России. 12 октября 2022 года ФСБ сообщила о раскрытии теракта, совершенного на Крымском мосту.По версии следствия и ФСБ, заказчиком теракта выступал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, с 2014 года участвовавший в боевых действиях на востоке страны. Генерал Буданов действовал не напрямую, а через своего подчиненного, который назывался Иваном Ивановичем и давал инструкции остальным участникам группы по телефону. Причем сим-карта была зарегистрирована на жителя украинского города Кременчуг Сергея Андрейченко.Взрывчатка для теракта, установили участники расследования по изъятым документам, еще в июле была привезена в порт Одессы. Она была упакована в рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Общий вес груза, размещенного на 22 паллетах, по документам составил 22 770 кг. Предполагается, что большая его часть – взрывчатое вещество на основе гексогена.2 августа по контракту, заключенному между киевским ООО "Транслогистик УА" и Baltex capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван (Армения). С 29 сентября по 3 октября, пока пленка находилась в ереванском терминале "Трансальян", груз был растаможен по правилам ЕАЭС. При этом, отмечают в ФСБ, была заменена часть документов на него. Теперь отправителем пленки выступало ООО "Гу ар джи групп" из города Алаверди (Армения), а получателем некое ООО "Лидер" из Москвы.4 октября груз на автомобиле DAF, зарегистрированном в Грузии, пересек российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и через два дня доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в другую машину – под управлением гражданина России Махира Юсубова. Согласно документам, он должен был доставить пленку уже от ульяновского ООО "ТЭК-34" в адрес некой компании, зарегистрированной в Симферополе.На подъезде к мосту трейлер проверили дважды. В его кузов заглянул сотрудник ДПС, а потом содержимое просветили на досмотровом комплексе управления ведомственной охраны Минтранса, не обнаружив в нем ничего подозрительного. Отметим, что до этого груз просвечивали спецаппаратурой в Грузии и Армении, также не обнаружив в нем взрывчатки. 8 октября грузовик на ходу взорвался на Крымском мосту. В ФСБ и СКР сообщили, что в террористическую группу входили 12 человек, восьмерых из них задержали, из них пятеро – россияне, три гражданина Украины и Армении. 13 октября Киевским районным судом Симферополя были арестованы пятеро фигурантов по делу о террористическом акте на Крымском мосту: граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян.В Главном следственном управлении (ГСУ) СКР полагают, что все они связаны со вторым этапом террористической операции, организованной Главным управлением разведки Украины, в рамках которой закамуфлированная в рулоны строительной пленки взрывчатка была доставлена из Армении через Грузию в Россию и затем отправлена в КрымКак сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, отправленный под стражу Артур Терчанян – дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию. Его задержали на выезде в Грузию через сутки после взрыва.Задержанный житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому.Украинцы Роман Соломко, проживавший в Херсоне, и Владимир Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем несуществующая фирма в Крыму.Предполагается, что все свои действия мужчины совершали под непосредственным руководством кураторов из военной разведки Украины.17 октября Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте на Крымском мосту: Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.В частности, Александр Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Олег Антипов – генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту рано утром 8 октября. В настоящее время все задержаны находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. 21 апреля 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал главу военной разведки Украины (ГУР МОУ) Кирилла Буданова.Главу ГУР обвиняют по части первой статьи 205.4 (организация террористического сообщества), части первой статьи 30 и пункту "а" части второй статьи 205 (террористический акт), части третьей статьи 222, части третьей статьи 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

таманский полуостров

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, таманский полуостров, москва, кирилл буданов, владимир путин, марат хуснуллин, теракт на крымском мосту, украина, служба безопасности украины, фсб, крымский мост, терроризм