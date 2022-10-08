https://ria.ru/20221008/vzryv-1822459233.html

При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

При взрыве на Крымском мосту погибли три человека - РИА Новости, 08.10.2022

При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил СК по итогам предварительного расследования. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:53

2022-10-08T13:53

2022-10-08T15:17

чп на крымском мосту

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил СК по итогам предварительного расследования."Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — говорится в заявлении ведомства.Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек. Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.

https://ria.ru/20221008/vzryv-1822450058.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T13:53 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)