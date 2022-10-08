https://ria.ru/20221008/vzryv-1822459233.html
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека - РИА Новости, 08.10.2022
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил СК по итогам предварительного расследования. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:53
2022-10-08T13:53
2022-10-08T15:17
чп на крымском мосту
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил СК по итогам предварительного расследования."Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — говорится в заявлении ведомства.Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек. Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
https://ria.ru/20221008/vzryv-1822450058.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822463962_556:0:3287:2048_1920x0_80_0_0_02a6bdcd46b945bffa2963bd9d2c141b.jpg
Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
2022-10-08T13:53
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:53 08.10.2022 (обновлено: 15:17 08.10.2022)
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
СК: при взрыве на Крымском мосту погибли три человека
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил СК по итогам предварительного расследования.
"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — говорится в заявлении ведомства.
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко
, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем
запустят суда вместимостью от 100 человек.
Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.