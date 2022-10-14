https://ria.ru/20221014/most-1823912618.html

Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца

Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца - РИА Новости, 14.10.2022

Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца

Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:45

2022-10-14T09:45

2022-10-14T10:26

происшествия

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде.Арестованных подозревают по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека, нанесение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия".Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении.По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы. Шестого октября паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, который выехал в Симферополь и был за рулем во время взрыва на мосту. По данным информированного источника РИА Новости, водитель фуры не причастен к совершению теракта.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/rassledovanie-1823641274.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чп на крымском мосту