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Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца - РИА Новости, 14.10.2022
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Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца - РИА Новости, 14.10.2022
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца
Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:45
2022-10-14T10:26
происшествия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде.Арестованных подозревают по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека, нанесение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия".Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении.По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы. Шестого октября паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, который выехал в Симферополь и был за рулем во время взрыва на мосту. По данным информированного источника РИА Новости, водитель фуры не причастен к совершению теракта.
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/rassledovanie-1823641274.html
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происшествия, чп на крымском мосту
Происшествия, ЧП на Крымском мосту
09:45 14.10.2022 (обновлено: 10:26 14.10.2022)
 
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца

Пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде.
"Вчера Киевским районным судом в отношении пятерых фигурантов по делу о террористическом акте на Крымском мосту была избрана мера пресечения — арест на два месяца, до 8 декабря", — уточнили в инстанции.
Арестованных подозревают по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека, нанесение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия".
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00
Запад переходит к террористической войне против России
В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении.
По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы. Шестого октября паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, который выехал в Симферополь и был за рулем во время взрыва на мосту. По данным информированного источника РИА Новости, водитель фуры не причастен к совершению теракта.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 11:56В мире
В Армении открыли уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту
 
ПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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