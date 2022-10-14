https://ria.ru/20221014/most-1823912618.html
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца - РИА Новости, 14.10.2022
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца
Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:45
2022-10-14T09:45
2022-10-14T10:26
происшествия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде.Арестованных подозревают по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека, нанесение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия".Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении.По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы. Шестого октября паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, который выехал в Симферополь и был за рулем во время взрыва на мосту. По данным информированного источника РИА Новости, водитель фуры не причастен к совершению теракта.
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/rassledovanie-1823641274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на крымском мосту
Происшествия, ЧП на Крымском мосту
09:45 14.10.2022 (обновлено: 10:26 14.10.2022)
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца
Пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемых по делу о теракте на мосту через Керченский пролив отправили в СИЗО, сообщили РИА Новости в симферопольском суде.
"Вчера Киевским районным судом в отношении пятерых фигурантов по делу о террористическом акте на Крымском мосту
была избрана мера пресечения — арест на два месяца, до 8 декабря", — уточнили в инстанции.
Арестованных подозревают по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека, нанесение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия".
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
В ФСБ
заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины
и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины
и Армении
.
По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы. Шестого октября паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, который выехал в Симферополь и был за рулем во время взрыва на мосту. По данным информированного источника РИА Новости, водитель фуры не причастен к совершению теракта.