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По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд - РИА Новости, 08.10.2022
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По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд
По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд - РИА Новости, 08.10.2022
По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту со стороны полуострова в направлении Краснодарского края, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:20
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чп на крымском мосту
республика крым
симферополь
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту со стороны полуострова в направлении Краснодарского края, передает корреспондент РИА Новости.Проследовавший на мост пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графику. Следующая за мостом остановка будет уже на станции Тамань-Пассажирская на Кубани в 22.20.Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда было проведено обследование полотна и конструкций. После этого минтранс выдал разрешение на следование по транспортному переходу поездов, сообщил оператор ЖД пассажирских перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс".
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чп на крымском мосту, республика крым, симферополь, москва, россия
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Симферополь, Москва, Россия
22:20 08.10.2022 (обновлено: 22:49 08.10.2022)
 
По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд

По Крымскому мосту пустили первый после приостановки сообщения пассажирский поезд

© AP PhotoЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo
ЧП на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту со стороны полуострова в направлении Краснодарского края, передает корреспондент РИА Новости.
Проследовавший на мост пассажирский поезд №28 сообщением СимферопольМосква отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графику. Следующая за мостом остановка будет уже на станции Тамань-Пассажирская на Кубани в 22.20.
Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда было проведено обследование полотна и конструкций. После этого минтранс выдал разрешение на следование по транспортному переходу поездов, сообщил оператор ЖД пассажирских перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс".
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