https://ria.ru/20221008/poezd-1822543187.html

По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд

По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд - РИА Новости, 08.10.2022

По Крымскому мосту пустили первый пассажирский поезд

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту со стороны полуострова в направлении Краснодарского края, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:20

2022-10-08T22:20

2022-10-08T22:49

чп на крымском мосту

республика крым

симферополь

москва

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту со стороны полуострова в направлении Краснодарского края, передает корреспондент РИА Новости.Проследовавший на мост пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графику. Следующая за мостом остановка будет уже на станции Тамань-Пассажирская на Кубани в 22.20.Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда было проведено обследование полотна и конструкций. После этого минтранс выдал разрешение на следование по транспортному переходу поездов, сообщил оператор ЖД пассажирских перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс".

https://ria.ru/20221008/sledstvie-1822541587.html

республика крым

симферополь

москва

россия

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чп на крымском мосту, республика крым, симферополь, москва, россия