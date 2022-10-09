https://ria.ru/20221009/parom-1822618920.html

Второй паром приступил к работе на Керченской переправе

Второй паром приступил к работе на Керченской переправе - РИА Новости, 09.10.2022

Второй паром приступил к работе на Керченской переправе

На Керченской переправе начал работать второй автомобильно-пассажирский паром, сообщается в Telegram-канале Минтранса. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:44

2022-10-09T16:44

2022-10-09T17:06

россия

керчь

чп на крымском мосту

керченский пролив

крымский мост

происшествия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На Керченской переправе начал работать второй автомобильно-пассажирский паром, сообщается в Telegram-канале Минтранса."В морской порт Керчь прибыл паром "Лаврентий". Это второй автомобильно-пассажирский паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива", — говорится в публикации.В ближайшее время начнется погрузка парома, а затем он отправится в порт Кавказ.В целом, рассказали в Минтрансе, с начала работы Керченской переправы паром "Керченский-2" перевез 124 пассажира и 69 машин, пассажирское судно "Диана Тривиа" — 508 человек, судно "Клемез" — 36 человек. Переправа работает бесплатно.Кроме того, в Минтрансе намерены привлечь к паромным перевозкам дополнительный флот.Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.Вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу.

https://ria.ru/20221009/most-1822588147.html

россия

керчь

керченский пролив

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