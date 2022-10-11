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Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех - РИА Новости, 11.10.2022

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех, среди них житель Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:45

2022-10-11T18:45

2022-10-11T18:56

москва

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех, среди них житель Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, всего погибших четверо, в том числе московский судья", — сообщил собеседник агентства.Представитель другого ведомства, знакомый с ситуацией, также подтвердил, что при теракте погибли четыре человека.Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Оставлять без ответа преступления киевского режима, как отметил Путин, "уже просто невозможно". В понедельник российская армия нанесла ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.

https://ria.ru/20221011/krym-1823209514.html

https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html

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