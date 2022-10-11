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Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/terak-1823210039.html
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех - РИА Новости, 11.10.2022
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех, среди них житель Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:45
2022-10-11T18:56
москва
происшествия
чп на крымском мосту
россия
владимир путин
киев
украина
курская аэс
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех, среди них житель Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, всего погибших четверо, в том числе московский судья", — сообщил собеседник агентства.Представитель другого ведомства, знакомый с ситуацией, также подтвердил, что при теракте погибли четыре человека.Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Оставлять без ответа преступления киевского режима, как отметил Путин, "уже просто невозможно". В понедельник российская армия нанесла ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.
https://ria.ru/20221011/krym-1823209514.html
https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html
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москва, происшествия, чп на крымском мосту, россия, владимир путин, киев, украина, курская аэс, вооруженные силы рф, турецкий поток
Москва, Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Россия, Владимир Путин, Киев, Украина, Курская АЭС, Вооруженные силы РФ, Турецкий поток, Специальная военная операция на Украине
18:45 11.10.2022 (обновлено: 18:56 11.10.2022)
 
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех, среди них судья из Москвы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПоврежденный участок Крымского моста
Поврежденный участок Крымского моста - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Поврежденный участок Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех, среди них житель Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, всего погибших четверо, в том числе московский судья", — сообщил собеседник агентства.
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вчера, 18:43Специальная военная операция на Украине
Взорванная на Крымском мосту фура никогда не была в Болгарии, заявила София
Представитель другого ведомства, знакомый с ситуацией, также подтвердил, что при теракте погибли четыре человека.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Оставлять без ответа преступления киевского режима, как отметил Путин, "уже просто невозможно". В понедельник российская армия нанесла ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
От восторга до ужаса: ЕС боится ответа России на теракт на Крымском мосту
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияЧП на Крымском мостуРоссияВладимир ПутинКиевУкраинаКурская АЭСВооруженные силы РФТурецкий поток
 
 
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