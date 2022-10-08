https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Взрыв на Крымском мосту

На Крымском мосту подорвали грузовик, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, погибли три человека... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:46

2022-10-08T15:46

2022-10-08T15:46

фото

чп на крымском мосту

происшествия

республика крым

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На Крымском мосту подорвали грузовик, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, погибли три человека. Подробности происшествия — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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