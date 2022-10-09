https://ria.ru/20221009/putin-1822652662.html

Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин

Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2022

Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин

Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:24

2022-10-09T20:24

2022-10-09T20:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

владимир путин

сергей аксенов (политик)

краснодарский край

чп на крымском мосту

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". Он также проинформировал главу государства об установке личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва."Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — уточнил Бастрыкин.Как уточнил председатель СК, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран. По его словам, сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.

https://ria.ru/20221009/most-1822620988.html

https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, владимир путин, сергей аксенов (политик), краснодарский край, чп на крымском мосту, украина