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Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2022
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Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин
Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2022
Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин
Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:24
2022-10-09T20:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
владимир путин
сергей аксенов (политик)
краснодарский край
чп на крымском мосту
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". Он также проинформировал главу государства об установке личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва."Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — уточнил Бастрыкин.Как уточнил председатель СК, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран. По его словам, сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
https://ria.ru/20221009/most-1822620988.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, владимир путин, сергей аксенов (политик), краснодарский край, чп на крымском мосту, украина
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Украина
20:24 09.10.2022 (обновлено: 20:53 09.10.2022)
 
Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, заявил Путин

Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.
"Здесь <...> сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", — подчеркнул он.
Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". Он также проинформировал главу государства об установке личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва.
"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — уточнил Бастрыкин.
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
17:00
По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение
Как уточнил председатель СК, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.
По его словам, сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.
Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
15:41
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту
Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.
СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Краснодарский крайЧП на Крымском мостуУкраина
 
 
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